Туризм

Египет работает над увеличением турпотока из России

Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 миллиона человек в год, заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

«Мы работаем над увеличением числа туристов. В прошлом году в Египет приехало около 1,4 миллиона россиян. Мы, конечно, стремимся увеличить этот показатель, и мы можем это сделать. Думаю, мы сможем принимать около 2,5 миллиона россиян каждый год», - приводит слова Элькади РИА Новости.

По его словам, Египет продолжает оставаться привлекательным направлением для туристов из России, особенно в зимнее время, благодаря соотношению цены и качества туристических услуг.

Туристический поток из России в Египет по итогам наступившего года может увеличиться на 10-15%, однако на окончательную динамику может повлиять целый ряд факторов, в том числе курс валют и стоимость авиаперелета, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.