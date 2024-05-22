Туристический поезд через Великие Луки и Псков планируют запустить в 2025 году

«Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году планируют запустить 8 новых круговых туристических маршрутов, сообщается Telegram-канале холдинга.

«В 2025 году предложим туристам 8 новых круговых маршрутов», - говорится в сообщении.

В частности, планируется запуск новых круговых маршрутов из Москвы с возвращением также в столицу: поезд «Псковские каникулы» через Великие Луки и Псков; «Гастротур» с заездом по маршруту в Майкоп, Краснодар и Новороссийск; «Вдоль Оки» через Нижний Новгород и Муром; «Волжский вояж» с заездом в Чебоксары и Нижний Новгород; «В Дивеево» через Муром и Арзамас; «Малахит» с остановками в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани.

При этом для семей с детьми РЖД расширили линейку «сказочных» поездов. На новогодний период будет запущен круговой поезд «Сказочный экспресс» из Москвы в Киров через Ростов и Переславль-Залесский, а также «Вятская сказка» по маршруту Москва - Киров - Великий Устюг - Москва.

В РЖД добавили, что все популярные на сегодня турпоезда продолжат курсировать и в 2025 году: «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «В Сибирь», «К виноградникам у моря», «Байкальская сказка» и т. д.

Число дальних туристических поездов в 2025 году увеличится до 60, а охват регионов - до 48 (на данный момент 55 маршрутов объединяют 46 субъектов РФ). При этом количество предложенных мест туристам в поездах увеличится почти на 4% - до 893 тыс.