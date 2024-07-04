Туризм

Книжную закладку научат делать на бесплатном мастер-классе в Пскове

Бесплатные мастер-классы проведут в офисе Туристского информационного центра Пскова 13 и 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

В эти выходные, 13 и 14 июля, всех желающих ждут на мастер-классы в офисе Туристского информационного центра (город Псков, Октябрьский проспект, 14).

Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона: +7-953-242-57-00, а также в сообщениях Туристского информационного центра в соцсети «ВКонтакте». Запись обязательна.

13 июля в 15:00 - мастер-класс из бумаги «Котик - книжная закладка»;

14 июля в 14:00 - мастер-класс из бумаги «Цветок лотоса»;

14 июля в 16:00 - мастер-класс из бумаги «Лаванда».

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Большие семейные выходные».