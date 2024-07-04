Интерактивная экскурсия о жизни староверов доступна в красногородской деревне Платишино

Интерактивная экскурсия «Мир старинного быта или путешествие в прошлое» доступна в деревне Платишино Красногородского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Платишинского сельского клуба Надежда Иванова.
Фото: группа «Платишинский сельский клуб» / «ВКонтакте»
Программа включает в себя посещение комнаты деревенского быта, которая имеет три зала. В них представлены сцены крестьянской жизни староверов, коллекция женского и мужского гардероба, утварь, иконы, посуда, домотканые материалы.
Экскурсия проводится по предварительной записи. Место встречи: улица Центральная, дом №12.