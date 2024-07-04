Туризм

Не экономить на медстраховке на отдыхе призвали россиян

Многие люди стараются сэкономить на медицинской страховке во время отдыха. Когда происходят несчастные случаи или отравления, они оказываются не готовы оплатить услуги местных врачей. Подробно разобраться в нюансах действия медицинской страховки за границей помогла старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса университета «Синергия» Мария Клевицкая.

«Начнем с того, что выехать за границу без страхового полиса нельзя, но существует большая разница в условиях страхования. Большинство страховых полисов, автоматически включенных в стоимость тура, не покрывает всей суммы лечения в случае серьезных травм. Плюс такие полисы имеют определенную сумму франшизы. В среднем 15-30 долларов или евро. То есть, если вы подвернули ногу или получили ссадину, медицинская помощь будет вам оказана только после уплаты франшизы. Также многие полисы имеют порог суммы из расчета на человека в день. Если ваше лечение обойдется дороже, придется доплатить, даже имея страховку», - сказала эксперт.

По словам спикера, одним из вариантов решения этих сложностей является дополнительная страховка от невыезда, но и тут есть нюансы. Следует внимательно изучить условия. Можно столкнуться с тем, что отказаться от тура разрешено только в случае госпитализации, пишет RuNews24.ru.

«Например, вы заболели до вылета и проходили лечение амбулаторно, ехать на отдых нельзя. В таком случае высок риск не получить возврата средств при отказе от поездки, если амбулаторное лечение не включено в полис. Ну и стоимость нормального (полного) страхования от невыезда составляет в среднем 5% стоимости тура. Стоимость страхового полиса также зависит от видов активностей, которые любит путешественник. Например, людям, отправляющимся кататься на горных лыжах, заниматься хайкингом или дайвингом, обязательно нужна дополнительная страховка. Даже если они путешествуют внутри страны», - пояснила специалист.

Клевицкая подытожила, что опыт последних лет научил людей оценивать риски, связанные с выездом за границу.

«Я настоятельно рекомендую не экономить и брать страховку от невыезда семьям с детьми и людям третьего возраста. Так как именно эти группы туристов больше подвержены риску отмены поездки или оказанию медицинской помощи на отдыхе», - советует Клевицкая.