Туризм

«Азимут» отменил авиарейс из Пскова в Калининград и обратно на 24 и 31 июля

Авиакомпания «Азимут» отменила рейс A46105 Минеральные Воды - Псков - Калининград, а также рейс А46106 Калининград - Псков - Минеральные Воды на 24 и 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пассажиры, которым пришла рассылка от авиакомпании.

Причины отмены в рассылке не уточняются.

Компания заверяет, что для бесплатной замены билетов необходимо обратиться с ответным письмом на поступившее сообщение об отмене с указанием желаемой даты перелета, номера авиабилета или номера бронирования и фамилии пассажира.

Ранее авиакомпания «Азимут» отменила рейс А46105 Минеральные Воды – Псков – Калининград на 3 июля.