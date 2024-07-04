Туризм

Количество туристов в Пскове увеличилось на 16% — аналитики

Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 года, а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом в Пскове количество туристов увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом, свидетельствует совместная аналитика МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Фото: МегаФон

Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В июне 2024 года больше всего туристов привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 30%. Общероссийский тренд подтвердили и псковичи — они стали посещать город на 46% чаще в сравнении с прошлым годом. В топ-3 городов «Золотого кольца» у жителей Пскова также вошли Сергиев Посад (+17%) и Ярославль (+17%).

Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль — число туристов, посетивших этот город в июне, увеличилось на 53%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах «Золотого кольца» происходит за счет гостей из столицы. В Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий — на 26%.

На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы «Золотого кольца» потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый «говорящий» город — Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.

Еще один популярный у псковичей туристический маршрут — «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего псковичей среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Порхов (+67%) и Великие Луки (+23% год к году).

При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения в июне 2024 года в Калининград приехало в 2 раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем прошлого года. Однако, в Пскове эта тенденция не подтверждается: в июне этого года доля столичных гостей в городе составила 49%.

В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград. В Пскове российские туристы тратят более 320 Тб ежемесячно на использование онлайн-карт и построение маршрутов, аудиогидов, отправку фото и видео в социальные сети и звонки по видеосвязи близким.

На посещаемость точек притяжения «Серебряного ожерелья» сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.