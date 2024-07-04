Туризм

В санаториях Псковской области за полгода отдохнули 12 тысяч человек

12 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области за первое полугодие 2024 года. Этот показатель на 14% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Это выяснил портал Санатории-России.рф в ходе подведения итогов оздоровительного отдыха.

Всего в санаториях Северо-Западного федерального округа за полгода отдохнули 173 тысячи человек. Псковская область занимает седьмое место в Северо-Западном федеральном округе по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в первом полугодии 2024 года. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.

Первенство среди самых популярных для отдыха в санаториях занимают лечение и профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и органов дыхания.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на продолжающийся рост спроса на санаторно-курортные путевки, рынок достигает равновесия между спросом и предложением, что является положительным фактором для всей отрасли.