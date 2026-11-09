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«Туризм.РФ» может стать гостиничным и туристическим оператором

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Корпорация «Туризм.РФ» планирует создать национального гостиничного оператора, оператора въездного туризма и национальное экскурсионное бюро. На реализацию этих инициатив до 2030 года может потребоваться 15 миллиардов рублей, говорится в материалах организации по приоритетным направлениям деятельности.

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Самым масштабным проектом может стать национальный гостиничный оператор, под управлением которого к 2030 году должны оказаться 50 тысяч номеров. Ему планируется передать управление инвестиционными номерами, объектами особых экономических зон, активами инвестиционных фондов, а также государственными санаториями и ведомственными базами отдыха. 

Оператор въездного туризма должен обеспечить дополнительный поток в один миллион иностранных туристов ежегодно, что по расчетам корпорации позволит получать 1,1 миллиарда долларов экспортной выручки в год. Национальное экскурсионное бюро планирует организовывать три миллиона поездок ежегодно.

Кроме того, «Туризм.РФ» предлагает создать платежную систему для иностранных туристов, программу лояльности и единую цифровую платформу в сфере туризма. Новые направления обсуждаются в рамках трансформации корпорации и ее интеграции с ВЭБ.рф. Окончательных решений пока не принято, сообщил представитель Минэкономразвития. Стратегию и структуру финансирования ее реализации предстоит разработать в ближайшие месяцы совместно с ВЭБ.рф. В «Туризм.РФ» подтвердили, что представленные предложения носят предварительный характер.

При этом новые задачи корпорации предстоит решать на фоне сокращения инвестиционного портфеля. Сейчас в нем числится 39 проектов на 32,8 тысяч номеров, от участия в 11 из них организация намерена отказаться.

Переход от финансирования строительства к управлению туристическими объектами потребует пересмотра принципов работы корпорации, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. По ее словам, длительные согласования и высокие требования к отчетности могут стать сдерживающим фактором для развития гостиничного бизнеса.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков также усомнился в необходимости создания государственного гостиничного оператора, отметив, что эту функцию лучше оставить частному бизнесу, пишут «Известия» .

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