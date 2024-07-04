Туризм

Горнолыжные курорты Северного Кавказа стали популярнее у российских туристов

У российских туристов выросла популярность горнолыжных курортов Северного Кавказа. Многие отдыхающие, которые хотят провести зимние праздники в горах, спешат забронировать номера в отелях. Из-за динамичного ценообразования ближе к зиме бизнес повысит цены примерно на четверть.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что в этом году значительно выросла популярность курортов ЮФО и СКФО. Российские отдыхающие начали бронировать отели на горнолыжных курортах Северного Кавказа еще в июне, чтобы отдохнуть на них только зимой. Причина в том, что в отелях при горнолыжных курортах цены очень динамичные, и сейчас их покупать наиболее выгодно, пишет RuNews24.ru.

Отмечается, что отдыхающие выкупают не только гостиничные номера, но и ски-пассы, которые сегодня продаются со скидками. Наибольший спрос фиксируют на курортах Архыз, Домбай и Красная Поляна.

В целом в этом году отмечается рост числа ранних бронирований туров на 28% относительно 2023 года.