Туризм

Июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска - эксперт

В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами для россиян, работающих по пятидневному графику, станут июль и октябрь, сообщил директор по коммуникациями сервиса путешествий "МТС Travel" Сергей Становкин.

Ранее, правительство утвердило календарь на 2025 год, согласно которому новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В феврале и марте длинных выходных не будет, однако в мае россияне смогут отдохнуть по четыре дня в честь Первомая и Дня Победы. В июне также запланированы четырехдневные выходные, а в ноябре — три дня.

По словам Становкина, июль и октябрь выгодны для отпуска, так как в этих месяцах будет по 23 рабочих дня. В апреле, сентябре и декабре — 22 рабочих дня. Меньше всего рабочих дней в январе — 17, что делает этот месяц удобным для продления новогодних каникул, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что отпуск в праздники удобен, но не всегда выгоден, так как количество рабочих дней в месяце влияет на размер отпускных. Чтобы оптимизировать расходы на отдых, Становкин советует планировать его заранее, используя скидки на раннее бронирование, которые могут достигать 40%.