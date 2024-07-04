Туризм

Псковские сувениры признали лучшими в окружном этапе всероссийского конкурса

Псковские сувениры признаны лучшими в окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Победители среди участников конкурса в Северо-Западном федеральном округе определены на торжественном мероприятии в Ярославле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Победу в Псковскую область привезли представители проекта «Пространство купца Лапина». Их фирменные напитки «ПКЛ» заняли первое место в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в средней ценовой категории. Квас «Псковский» и футболки с авторским принтом псковской художницы Антониды Косолаповой завоевали «серебро» конкурса.

Победители окружного этапа примут участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Перми.

Всего на участие в конкурсе было заявлено 718 позиций от авторов и производителей туристических сувениров из 26 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Конкурс «Туристический сувенир» реализуется в поддержку национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря нацпроекту турпоток в Псковскую область растет, вместе с ним увеличивается и спрос гостей региона на интересную сувенирную продукцию, в том числе гастрономию, заключили в правительстве.