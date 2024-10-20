Туризм

224 тысячи ночей провели отдыхающие в псковских санаториях за 8 месяцев 2024 года

224 тысячи ночей провели отдыхающие в санаториях Псковской области в первые 8 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил портал бронирования Санатории-России.рф, эксперты которого представили результаты анализа популярности санаторного отдыха среди туристов, выбирающих коллективные средства размещения (санатории, гостиницы, хостелы и др.) для проживания во время путешествий и отдыха.

По данным портала, число ночей, проведенных туристами в санаториях Псковской области, равнялось 224 тысячам за первые восемь месяцев этого года, что составило 22,5% от общего числа туристических ночевок (996 тысяч).

В целом по стране за первые восемь месяцев 2024 года количество ночевок в санаториях достигло 46,5 миллионов, что составило 19,5% от общего числа туристических ночевок в количестве 238,5 млн.

По числу ночевок лидируют санатории Краснодарского края (10 млн), Ставропольского края (5,4 млн), Крыма (3,8 млн), Московской области (2,6 млн) и Алтайского края (1,1 млн).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, продолжительный высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений выявил системные проблемы отрасли по организации оздоровления и отдыха населения. Следствием этого стало увеличение стоимости санаторных путевок и снижение сервиса.