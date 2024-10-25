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Туризм

Куда поехать зимой: самые популярные места отдыха псковичей

25.10.2024 12:32|ПсковКомментариев: 0

Январские праздники многие используют в качестве мини-отпуска, чтобы сменить обстановку и отправиться в путешествие. Одни сбегают от морозов и сугробов в тёплые страны, другие отправляются исследовать просторы России, третьи наслаждаются атмосферой волшебства на территории родного региона.

Псковская Лента Новостей выяснила, куда псковичи планируют поехать на новогодние каникулы, как меняются цены на заграничный отдых, и какие локации на территории региона пользуются спросом в зимний период.

 

Красная Поляна - одно из самых востребованных направлений

Из снега в песок

Самые популярные направления заграничного отдыха зимой - это Египет, Таиланд и Арабские Эмираты, перечислила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Она констатировала, что цены на зарубежные туры существенно выросли вслед за курсом валют, и псковичи стали реже ездить за границу, если сравнивать с допандемийным 2019-м годом. При этом раннего бронирования стало гораздо меньше, а понятие «горящих» путевок совсем ушло в небытие.

«В этом году туры на новогодние праздники у нас бронировали в сентябре - в целом, это достаточно раннее по сроку бронирование. Но на сегодняшний день оно действительно есть только на пиковые даты, такие, как Новый год. Очень сложно отслеживать ситуацию, которая постоянно меняется. Поэтому люди не так часто обращаются к этому способу», - рассказала Светлана Баранова.

В холодное время года псковичи традиционно выбирают Египет и Таиланд, подтвердил руководитель турфирмы «Глобал Трэвл Псков» Александр Ефимов. Также появился спрос на зимний отдых в Турции. «Раньше такого не было. Видимо, дешевые туры в Турцию стали привлекательны. Температура зимой там +15...+18 градусов, при наличии в отеле бассейна с подогревом люди достаточно комфортно зимуют. Всё-таки, тепло есть тепло, для здоровья это полезно», - поделился наблюдениями эксперт.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова наряду с вышеперечисленными направлениями также назвала комфортными в зимний период Арабские Эмираты. Любители экзотического отдыха выбирают Индонезию, остров Бали, Шри-Ланку и Гоа, перемещаясь от снега и новогодней ёлки к солнцу, океану и тёплому песку.

По словам Гелены Самохваловой, наметилась динамика на увеличение турпотока, который существенно снизился в период коронавируса. Сейчас люди постепенно возобновляют поездки в экзотические страны, даже несмотря на то, что стоимость туров растёт. «Это связано с самой объективной и явной причиной - ростом курса рубля к иностранной валюте. И мы, как туроператоры, не можем на это повлиять. Также увеличение стоимости туров идет за счёт тарифов на перелёты, потому что в большинство стран в связи с санкциями летают только иностранные авиакомпании. Сами понимаете, это совершенно другая ценовая политика. Некоторые берут туры в кредит, другие откладывают что-то, но все равно летают», - добавила директор турфирмы «София».

Она согласилась, что «горящих» путевок как таковых уже практически нет, да и раннего бронирования меньше, потому что федеральным туроператорам теперь не слишком выгодно делать большие скидки. «Они, конечно, хотят заработать, где-то компенсировать потерянное ранее, поэтому уходит система, к сожалению. В какой-то степени ранее бронирование сохраняется: если вы купите путевку на лето в конце января-начале февраля, конечно, можете сэкономить. Если же вы пришли за неделю до вылета, будете вынуждены платить максимальную стоимость тура», - обратила внимание Гелена Самохвалова.

По России и ближнему зарубежью

Псковичи, предпочитающие отдых на территории страны, в холодное время года выбирают маршруты с учётом графика полётов из местного аэропорта. Сегодня налажено регулярное сообщение Пскова с Москвой, Минеральными Водами, Калининградом, Сочи. А вот рейсы на Махачкалу пока что являются сезонным предложением. Светлана Баранова пояснила, что с конца октября многие авиакомпании переходят на зимний режим, и часть рейсов снимается.

Она заметила, что жители Псковской области также активно исследуют близлежащие регионы, расположенные на удалении до 500-700 км: Ленинградскую и Новгородскую области, Карелию. Ещё один из популярных вариантов отдыха - Белоруссия.

Председатель областного союза туриндустрии уточнила, что стоимость путёвок на территории России и ближнего зарубежья тоже растёт вслед за ценами транспорт, энергоносители, продукты. Все эти составляющие являются частью отдыха и не могут не сказываться на его удорожании.

По данным Минэкономразвития, в зимнем сезоне число туристических поездок по России вырастет до 33 млн. Наиболее популярными направлениями этой зимой станут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Северный Кавказ.

Руководитель турфирмы «Глобал Трэвл Псков» также заметил, что самые популярные у псковичей направления зимой - это Сочи и санатории Белоруссии. При этом Калининград, по его наблюдениям, пользуется меньшим спросом, чем ранее: «Люди один раз слетали и всё, зачем туда летать много раз?»

Санкт-Петербург, Новгород, Смоленск больше привлекают псковских туристов летом, зимой они менее востребованы, считает Александр Ефимов. «Это обусловлено отрицательной температурой воздуха, схожими климатическими условиями: что у нас, что в Новгороде температура одна и та же. То же касается и Калининграда - в принципе, одно и то же. Люди, подразумевая какой-то отдых, хотят либо увидеть что-то интересное, необычное, либо попасть в более благоприятную климатическую зону», - утверждает он.

По наблюдениям Гелены Самохваловой, ближайшие соседи Пскова пользуются спросом и в зимнее время года, особенно, с учётом развитого транспортного сообщения со столичными городами. В частности, псковичи посещают Москву и Санкт-Петербург, где местные туроператоры каждый сезон обновляют программы, экскурсии, интерактивы.

«И, естественно, псковичи пользуются авиасообщением, это очень удобно. Курорты Северного Кавказа - Кавминводы, Сочи, Красная Поляна, горнолыжка. В Калининград летают те, кто хочет более спокойного отдыха, походить по берегу зимнего моря. Кто-то уезжает в Белоруссию подлечиться в санатории, а кто-то просто погулять», - перечислила популярные виды зимнего отдыха президент ассоциации «Астур».

Она подтвердила, что рейс из Пскова в Махачкалу носил сезонный характер, последний вылет был в октябре. Однако в настоящее время ведётся активная работа, в том числе с туроператорами Дагестана, чтобы наладить круглогодичное авиасообщение. Гелена Самохвалова напомнила, что самолёты из Пскова в Сочи поначалу летали только в тёплое время года, теперь же у псковичей есть возможность отдыхать на берегу Черного моря и зимой.

В Махачкалу сейчас можно улететь из ближайших аэропортов, например, из «Пулково». «Наша турфирма занимаемся туроператорством в Дагестане, и зимой там, конечно же, есть, чем заняться, что посмотреть. У нас есть экскурсионные зимние туры, совершенно безопасные. Очень красивое катание по Сулакскому каньону, который сам не замерзает, но замерзают его водопады - это волшебное зрелище. Климат там очень комфортный. Да, если вы поедете в горы, можете и на лыжах покататься по снегу. А внизу температура обычно в районе +5», - рассказала Гелена Самохвалова.

Исследуем родной регион

Где отдохнуть псковичам, не имеющим возможности или не желающим выезжать за пределы региона? В Псковской области достаточно локаций, которые можно посетить зимой и не пожалеть.

«У нас пользуются спросом однодневные туры. Львиная доля туристов - это, конечно, москвичи и гости из других регионов, но и псковичи к ним часто присоединяются. Например, есть интересный тур «Изборск-Сето». Или «Рождественские гуляния» в усадьбе Римского-Корсакова, это тоже привлекает внимание, так как интересно и необычно», - назвал некоторые варианты отдыха Александр Ефимов.

«Великолепные горнолыжные условия Мальской долины, всегда прекрасен Пушкинский заповедник, почему бы не отправиться туда. Изборск - традиционное место, куда псковичи ездят на прогулки и зимой, и летом», - привела примеры зимнего отдыха на территории региона его коллега из бюро путешествий «Континент».

Светлана Баранова добавила, что в холодное время года в регион приезжает много иногородних туристов, о чём можно судить по загруженности средств размещения. Отели на новогодние каникулы забронированы очень плотно, на сегодняшний день найти место в гостиницах Пскова и Пушкинских Гор на праздничные даты будет весьма проблематично. А вот, к примеру, в городе Великие Луки или Острове, вполне возможно, предложения найдутся.

Гелена Самохвалова подтвердила, что большинство коллективных средств размещения в настоящее время забронированы. В ход идет и частный сектор - как легальный, который официально платит налоги, так и, к сожалению, теневой. Повышенный спрос обусловлен в том числе проведенной туроператорами и туристско-информационным центром работой по продвижению туристического потенциала региона. Псковская область востребована у иногородних туристов, но пока спрос превышает предложение, констатировала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада.

Она подчеркнула, что вопрос с номерным фондом постепенно решается. К примеру, на улице Кузнецкой в Пскове силами инвестора ведётся строительство нового трёхзвездного гостиничного комплекса. Кроме того, благодаря господдержке в регионе открылся ряд глэмпингов, кемпингов и других современных объектов.

Напомним, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области создаются модульные некапитальные средства размещения туристов. Только за последние два года было реализовано 14 инвестиционных проектов.

«Зимой пользуются спросом наши традиционные места - Пушкинские Горы, Изборск, Печоры и хутора Печорского района, Мальская долина, юг области со своими предложениями - к примеру, улиточная ферма. Я думаю, что псковичи, которые решат отправиться в путешествие по нашему краю и обратятся к хорошему туроператору, работающему по продвижению региона, будут довольны, насладятся и даже удивятся», - подытожила Гелена Самохвалова.

В данном материале перечислены далеко не все направления, которые можно посетить в период зимних каникул. Длительные выходные дают возможность уехать в тёплые края за рубеж или открыть для себя интересные места внутри страны, в том числе на территории родного региона, где отдых может быть не менее насыщенным и увлекательным. Вариантов масса, выбирайте подходящий с учётом собственных предпочтений. И не забывайте, что на праздничные даты лучше позаботиться о бронировании билетов и отелей заранее.

Ульяна Лаблюк

Теги: #отпуск #зима #отдых #путешествия #новогодние каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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