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Туризм

Модульный отдых

19.06.2024 15:13|ПсковКомментариев: 0

С каждым годом в регионах России становится больше модульных отелей, глэмпингов и кемпингов, которые возводят по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Программа поддержки строительства быстровозводимых средств размещения помогает предпринимателям оперативно вводить в эксплуатацию красивые домики в живописных местах, а туристам - наслаждаться тишиной и красотой природы со всеми привычными удобствами.

Псковская Лента Новостей выяснила, где в Псковской области уже появились современные туристические объекты, чем они отличаются от классических гостевых домов, и что повлияло на динамику турпотока в регионе.

 

Новые задачи

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Он реализуется по трём направлениям - развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг и совершенствование управления в сфере.

Коротко об итогах нацпроекта для Псковской области ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников. Он перечислил наиболее масштабные события: реконструкция улицы Леона Поземского, создание скейт-парка и парка «Строителей», преображение центра города Пскова, где появились современное ярмарочное пространство, интересные фотозоны, смотровые площадки, а также барсики - символы Пскова, которые быстро завоевали любовь жителей и гостей города.

Помимо этого, в рамках нацпроекта в регионе обновляется рекреационная инфраструктура: благоустраиваются пляжи, создаются точки питания, расширяется ассортимент пунктов проката.

Туризм и индустрия гостеприимства в Псковской области динамично развиваются благодаря национальному проекту - таков вердикт губернатора.

Его слова подтвердила и председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. Выступая на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), она напомнила про тенденцию увеличения турпотока: по итогам прошлого года регион посетили 504 тысячи туристов, за последние три года прирост на 18%. И это, несомненно, диктует новые задачи в части развития туристической отрасли.

В первую очередь, речь идёт об увеличении количества коллективных средств размещения, которых пока что не хватает. Туристам приходится бронировать номера заблаговременно, особенно это касается гостиниц 3 и 4 звезды.

На сегодняшний день в Псковской области открыты более 200 коллективных средств размещения различного уровня - от гостиниц без звезд до трехзвездочных и четырехзвездочных отелей. В текущем году ожидается открытие первой «пятерки» - многофункционального туристического комплекса на улице Леона Поземского в Пскове. Также в регионе активно ведётся строительство модульных некапитальных отелей: в прошлом году появилось 105 новых номеров в разных районах, в этом году ожидается открытие еще 186.

На нехватку мест размещения обратила внимание и президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области Гелена Самохвалова. «Мы становимся всесезонным туристическим регионом, и спрос стал превышать предложение. Модульные отели нас в этом смысле очень выручают - в первую очередь, это дополнительные места размещения. Они достаточно комфортные и при этом бюджетные по стоимости проживания. В летний сезон они пользуются спросом не только у туристов, но и у жителей региона, поскольку большая часть отелей расположена в прибрежных зонах», - подчеркнула она.

Единение с природой

Об эффективности создания модульных гостиниц неоднократно говорил и глава региона. По его словам, запрос от бизнеса на создание подобных объектов велик, поэтому направление будет развиваться.

Программа национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по поддержке строительства модульных отелей стартовала в 2022 году. Строят их по принципу софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта - средства бизнеса, вторая часть - субсидии от государства.

Срок возведения таких объектов весьма короткий. Изготовленные на производстве конструкции привозят непосредственно на место размещения, собирают, устанавливают и подключают к сетям. Модульные отели делают круглогодичными, они могут быть любого уровня комфорта. Как правило, относятся к «среднему» сегменту с приемлемым качеством обслуживания и относительно доступной ценой.

Кемпинг «Велино», фото пресс-службы правительства региона

«У нас край озерный, речной, и в хорошую погоду многие гости хотят после экскурсий заночевать на природе. Жители региона также могут воспользоваться услугами модульных отелей и достаточно комфортно провести время на природе, не ставя при этом палатку. Более того, некоторые модульные средства размещения предлагают интересные точки питания на берегах водоёмов. Предложения со стороны туристического сектора довольно разнообразные», - рассказала Гелена Самохвалова.

Один из новых модульных парк-отелей разместился недалеко от деревни Череха в Псковском районе. В нём 20 мест размещения - в кемпинге, глэмпинге и отеле. Домики отапливаются, поэтому гостей ждут в любое время года. Неподалеку благоустроен пляж, работает кафе, построены детская и спортивная площадки. Сюда приезжают наслаждаться тихим отдыхом на природе, рыбачить, отмечать праздники, а также заниматься спортом: в летний сезон - каякингом, сап-серфингом и воркаутом, играть в волейбол.

В Пушкиногорском районе по нацпроекту открыт глэмпинг «Князь Гвидон», интересный необычными форматами модулей. Он находится вблизи Пушкинского заповедника и пользуется спросом у туристов из Санкт-Петербурга и Москвы, а также у псковичей. На территории глэмпинга установлены 18 домов, в каждом из которых могут проживать до 3-4 гостей. Модули предназначены для круглогодичного проживания, они оборудованы водоснабжением, отоплением, канализацией, кондиционером. В каждом доме своя кухня, санузел, отдельная спальня, перед входом в дом - терраса с садовой мебелью. Помимо этого, в распоряжении гостей - пати-тент, баня с купелью, волейбольная площадка, площадка для йоги, бадминтон, настольный теннис, детская площадка, зоны отдыха с настольными играми, зона барбекю.

Ещё один модульный отель в прошлом году появился в Невельском районе на базе отдыха «Солнечный». Там построили пятиместные двухъярусные каркасные барнхаусы (минималистичный дом-амбар, который сочетает в себе функциональность и строгий минимализм - авт.), оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания гостей 4 сезона в году. Каждый барнхаус имеет собственную террасу и зону барбекю. Из окон открывается панорамный вид на сосновый лес и озеро Балаздынь. Номерной фонд рассчитан на 66 мест.

 

«Солнечный» в ноябре

«Мы побывали на базе отдыха в конце ноября, решили остановиться в сауне с комнатой отдыха - для размещения двух человек там вполне достаточно места. День выдался снежным и морозным, такой красоты и умиротворения нам давно не хватало», - поделилась впечатлениями великолучанка Ольга, посетившая базу отдыха в «низкий» сезон. Она отметила вежливость и отзывчивость персонала, комфортные условия, которые обеспечены в новых модулях, живописный вид из окон и возможность прогуляться в тишине и уединении по хвойному лесу.

Похожий проект в настоящее время реализуется в Гдовском районе в кемпинге «Велино». В рамках нацпроекта там планируют ввести в эксплуатацию шесть модулей. «Домики получились интересные и комфортные. Предприниматель максимально сохраняет зеленые зоны на территории, что вместе с озером и хвойным запахом обеспечивает полное единение с природой», - оценила ход работ на объекте председатель комитета по туризму Псковской области.

Кемпинг «Велино», фото пресс-службы правительства региона

Выгодные условия

Сфера туризма остаётся одним из приоритетных направлений развития экономики региона, констатировала Марина Егорова. «Здесь мы обладаем достаточно выгодными условиями и конкурентными особенностями. Это и географическое положение, и удобные климатические условия, близость больших городов и, конечно, наше богатое культурно-историческое наследие», - подчеркнула она.

«Туризм в регионе официально признан одной из приоритетных отраслей экономики. Для его развития делается многое и со стороны руководства региона - губернатора и профильного комитета, и со стороны бизнеса, - подтвердила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР». - Это участие в выставках, привлечение профессионалов на информационные и пресс-туры, федеральных телепрограмм, которые связаны с туризмом. К примеру, недавно у нас велись съемки проекта VK Места, который охватывает определённый сектор туристов. Мы делаем всё, чтобы продвигать туристический потенциал региона как на внутренних туристических рынках, так и в союзных государствах, с которыми сейчас плотно общаемся, в частности, с Белоруссией. О нас уже многие знают, и едут к нам круглый год».

Гелена Самохвалова констатировала, что в Псковской области есть самые разные направления туризма - от экологического и спортивного до традиционного историко-культурного. И все вышеперечисленные меры, направленные на продвижение туристического потенциала, способствуют увеличению интереса к региону, о чём говорит ежегодная динамика роста турпотока.

Живописная природа, спокойствие, удалённость от крупных агломераций и чистый, свежий воздух - именно это привлекает туристов в Псковской области, считает руководитель Туристского информационного центра региона Лариса Семашко. По её словам, в регион часто приезжают заниматься творческим трудовым туризмом - тишина и покой вдохновляют художников писать картины, писателей - сочинять произведения.

Лариса Семашко напомнила, что в области насчитывается более 3500 озёр, на берегах которых расположены многие базы отдыха, гостевые дома. Подобные объекты есть в Гдовском, Великолукском, Куньинском, Пустошкинском, Себежском и других районах.

«Жители Санкт-Петербурга и Москвы едут к нам, чтобы отдыхать в уединённых местах. У нас живописная природа, богатые леса. Также у нас созданы условия для занятий спортом, хорошо развит семейный отдых с детьми, многие базы отдыха предлагают различные виды активного досуга для детей и взрослых», - добавила руководитель ТИЦ.

Она обратила внимание, что большинство средств размещения расположены вблизи федеральных трасс. Хорошая транспортная логистика и возможность быстро и беспрепятственно добраться до базы отдыха играют далеко не последнюю роль в её выборе.

Природные локации и возможность посещения их с комфортом интересуют не только туристов, но и самих жителей региона. В качестве примера Лариса Семашко привела Талабские острова, вопрос обустройства которых в настоящее время обсуждается, а также Мальскую долину, где уже сейчас есть масса вариантов проведения досуга.

По данным экспертов, сейчас набирают популярность «сонный» и «охлаждающий» туризм. Первый вид подразумевает качественный отдых в спокойной атмосфере, помогающий восстановить силы. Второй - проведение времени вдали от раскалённых пляжей и жарких регионов, вместо них многие путешественники выбирают места с умеренным климатом, которым славится и Псковская область. С каждым годом регион становится всё более известным и всесезонным для посещения, поэтому очень важно создавать новые дополнительные места размещения, обеспечивая туристам качественный и доступный сервис, а региону, тем самым, - экономическое развитие.

Ульяна Лаблюк

Теги: #туризм #отдых #путешествия #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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