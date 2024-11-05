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Варианты отдыха на новогодних праздниках перечислили россиянам

10.11.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Эксперты перечислили популярные у россиян направления отдыха на новогодние каникулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в издании Радио Sputnik.

«В первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на Арабские Эмираты и Египет. Здесь в большом количестве еще остается прямая перевозка, отели пока еще борются за российских туристов, зачастую предоставляя скидки на новогодние вылеты. Также большой спрос вызывает такое направление, как Таиланд, но при этом места в популярных курортах еще остаются», – отметил президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Российские туристы традиционно большое внимание уделяют курортам Турции, продолжил эксперт.

По его словам, все еще можно успеть купить путевки и на экзотические направления.

«Из экзотических направлений доступна Шри-Ланка Куба, а для состоятельных есть еще Мальдивы, где цена на новогодние даты кусается, но места на прямом рейсе пока сохраняются», – заключил Артур Мурадян.

Теги: #путешествие #отдых #новогодние каникулы #путевки
Источник: Псковская Лента Новостей
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