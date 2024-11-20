Туризм

Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране

Псковская область принимает участие во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Заявка региона в настоящее время проходит экспертную оценку Минстроя России, ВАРМСУ, Ассоциации развития территорий, Всероссийского движения «Волонтеры местного самоуправления» и Института развития местных сообществ.

В региональную заявку вошли 2 въездных стелы — знаки, установленные у городов Псков и Печоры.

Всего на первый этап конкурса подано более 500 заявок из 76 субъектов Российской Федерации.

Победителей конкурса в рамках второго этапа выберут народным голосованием. Оно стартует 2 декабря на площадке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в социальной сети ВКонтакте.

Конкурс является частью мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Цель конкурса — популяризация установки въездных стел для формирования положительного имиджа муниципальных образований Российской Федерации и популяризация установки входных групп общественных пространств для формирования имиджа населенных пунктов как территорий с комфортной городской средой, развитие творческого потенциала и социальной активности граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего туризма в стране.