Туризм

Муниципалитетам нужен туристический налог — Андрей Михайлов

Туристический налог нужно вводить в муниципалитетах региона, считает депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он отметил актуальность данного вопроса для всей Псковской области и подчеркнул, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений. По мнению депутата, введение такого налога положительно скажется на экономике региона.

«Сложно прогнозировать конкретные цифры и количество посещений, но, например, в Островском районе туристическая сфера развивается значительно лучше, чем пять-десять лет назад», — заметил Андрей Михайлов.

Депутат добавил, что туристический налог позволит дополнительно пополнить бюджет.