Туризм

Установить туристический налог смогут муниципалитеты Псковской области

Туристический налог начнут учитывать при формировании бюджета Псковской области. Такое решение приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон разработан в целях приведения закона области в соответствие с требованиями федерального законодательства и законодательства Псковской области, а также совершенствования межбюджетных отношений в Псковской области и формирования проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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Согласно закону, областной конкурс «Лучшее поселение Псковской области» переименован в областной конкурс «Лучшая территория Псковской области». Также с 1 января 2025 года вступает в силу новая глава 33.1 Налогового кодекса «Туристический налог».

Туристический налог - это местный налог, который будет зачисляться в бюджеты поселений, городских округов, муниципальных округов, а в случае, если средства размещения расположены на межселенных территориях, в бюджеты муниципальных районов. После введения данный налог будет влиять на налоговый потенциал муниципальных образований.

Также предлагаются изменения, которые обусловлены вступлением с 1 января 2025 года в силу положений федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, которыми из доходов местных бюджетов исключается государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.

Ранее сообщалось, что Собрание депутатов сельского поселения «Алольская волость» на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов решило установить и ввести на территории сельского поселения «Алольская волость» Пустошкинского района туристический налог.