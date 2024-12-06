Туризм

Виктор Иващенко: Введение туристического налога нужно обсуждать с местной властью

Вопрос о введении туристического налога необходимо решать с руководителями районов и муниципальных округов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания по округу №13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский район) Виктор Иващенко.

«Я считаю, что это лучше обсуждать с главами районов, потому что они непосредственно руководят районами, и наполняемость бюджета зависит от принятых решений. Собрания депутатов и главы районов в первую очередь будут решать, нужен ли этот проект. Должна быть развитая туристическая инфраструктура, нужно просчитать количество населения, которое приезжает в районы, и только потом принимать решение», — отметил Виктор Иващенко.

Он привел пример Белоруссии, где туристический налог применяется не везде. «Есть категория льготных граждан, которым предоставляют льготы, сбор с них не берут. Поэтому здесь много вопросов, - заметил депутат. - Нужно проговаривать с главами районов, чтобы была ясность».

Также вопрос введения туристического налога зависит от мнения местных депутатов, продолжил Виктор Иващенко.

«Все, что наполняет бюджет района, это актуально. Но могут быть и подводные камни. Есть мнение народа, я имею в виду районных депутатов, и как они посчитают, так и будет. Я могу сказать, что туристический налог - это актуально, а для них, может быть, это неактуально», — пояснил он.

Депутат добавил, что решение о введении туристического налога было принято в связи с увеличением потока туристов в область.

«Это необходимость, потому что поток большой в область, и нужно каким-то образом пополнять бюджет, в том числе за счет тех людей, которые приезжают», — уточнил Виктор Иващенко.

«Трудно сказать, как это будет работать. Как говорил один из персонажей, надо пожить немножко, посмотреть, какие плюсы будут, а потом уже делать выводы. Пока очевидно одно — это доходы», — подытожил он.

Напомним, установить туристический налог смогут муниципалитеты Псковской области с 2025 года.