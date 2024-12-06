Въездная стела Печор претендует на победу во всероссийском конкурсе

Въездная стела Печор вышла в полуфинал всероссийского конкурса создания комфортной городской среды «Города меняются для нас». Сейчас проходит полуфинал голосования для регионов Северо-Запада. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области / Telegram
Отдать свой голос за конкурсантов можно в официальной группе ВКонтакте до 19:00 15 декабря. Номинация — въездные стелы муниципальных образований.
Этот конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Напомним, в региональную заявку вошли 2 въездных стелы — знаки, установленные у городов Псков и Печоры.