Туризм

Въездная стела Печор претендует на победу во всероссийском конкурсе

Въездная стела Печор вышла в полуфинал всероссийского конкурса создания комфортной городской среды «Города меняются для нас». Сейчас проходит полуфинал голосования для регионов Северо-Запада. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области / Telegram

Отдать свой голос за конкурсантов можно в официальной группе ВКонтакте до 19:00 15 декабря. Номинация — въездные стелы муниципальных образований.

Этот конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, в региональную заявку вошли 2 въездных стелы — знаки, установленные у городов Псков и Печоры.