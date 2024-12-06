Туризм

«Критическую нехватку номерного фонда» обсудили в бюджетном комитете Собрания

В 2024 году Псковскую область посетило около 470 тысяч человек, поток ежегодно прирастает примерно на 10% и формируется в основном за счёт туристов, приезжающих в индивидуальном порядке, рассказала на заседании парламентского комитета по бюджету в ходе обсуждения профильной госпрограммы «Развитие туризма в Псковской области» председатель комитета по туризму Марина Егорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель исполнительного органа согласилась, что в регионе «критическая нехватка номерного фонда». Новые объекты по размещению появляются, самый крупный из них – строящаяся гостиница «Космос» на 120 мест, но есть и более мелкие объекты.

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Вице-спикер Виктор Остренко поблагодарил Марину Егорову и коллектив исполнительного органа за помощь в организации работы комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.