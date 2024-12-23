Туризм

«Туристическая елка» появилась в Пскове. ФОТО

Туристические компании Псковской области принимают участие в создании уникальной новогодней «Туристической елки» для путешественников и гостей региона. Елка установлена в Туристском информационном центре Псковской области на Октябрьском проспекте, 14, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Идея заключается в том, чтобы украсить ёлку необычными игрушками, которые символизируют туристическую организацию, отражают ее бренд или посвящены путешествиям.

«Это отличная возможность продемонстрировать гостеприимство Псковского края гостям Туристского информационного центра Псковской области с необычного ракурса», - отметили в центре.

Елка стала настоящим украшением офиса ТИЦ, где все желающие могут сделать яркие фотографии рядом с ней и поделиться ими в социальных сетях с друзьям и близкими.

Напомним, днем ранее в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялось открытие необычной праздничной ели под названием «Борис Годунов».