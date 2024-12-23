Уникальную ель «Борис Годунов» установили в Пскове. ФОТО

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 декабря состоялось открытие необычной праздничной ели под названием «Борис Годунов». Эта елка является частью коллекции «Елки России», созданной совместно с Fashion HUB, «Международной ассоциацией байкеров» и «Национальным союзом народных художественных промыслов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
По ее словам, проект ставит перед собой задачу не просто удивлять внешним видом, но и передавать глубокие идеи.
«Мы работаем тесно с народными художественными промыслами, сотрудничая с каждым конкретным регионом. В этом году акцент сделан на Псковский край, который славится своим искусством, керамикой и произведениями Александра Пушкина. Мы использовали элементы резьбы по дереву и керамические изделия, чтобы подчеркнуть традиции региона. Также на нашей ёлке появились персонализированные игрушки в русских национальных костюмах, изготовленные компанией “Потешный промысел” в Санкт-Петербурге», – отметила декоратор.
В фойе большого концертного зеленую красавицу украсили не только традиционные елочные игрушки, но и уникальные изделия мастеров из Пскова. В оформлении использованы барельефы и фигуры сказочных персонажей, а также волшебная птица Сирин и копия герба Псковской области, выполненные из массива дерева вручную. Эти творения уже получили внимание на выставке «Елки России» на ВДНХ.
Декоратор рассказала о значении этой ели для Пскова. По ее словам, Псковская земля — благодатная почва для творчества Пушкина. Именно здесь поэт написал свою знаменитую трагедию «Борис Годунов», которая позже была адаптирована в музыкальную оперу.
Ель «Борис Годунов» стала символом связи между Псковской землёй и мировой культурой. Она напоминает о том, что каждый может найти вдохновение в произведениях, ставших классикой мировой культуры.
Основой оформления елки стали пейзажи родового имения семьи Пушкина. Пушкинские Горы неразрывно связаны с именем великого поэта. В декоре использованы элементы, отражающие красоту Пушкинского заповедника, включая купеческое село Велье и усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское. Кроме того, на елке можно увидеть копии рукописей стихов Пушкина, написанных в его родных местах.
Также на ёлке можно увидеть кукол, созданных питерскими мастерами. Эти куклы одеты в русские народные костюмы, которые помогают создать атмосферу русского мира и духа.
Особое внимание привлекает мужской персонаж на ёлке — собирательный образ Бориса Годунова. Также можно увидеть девочек в русских народных костюмах, которые создают атмосферу молодости и красоты. Но самым известным персонажем на ёлке является Арина Родионовна — известная на всю страну бабушка, которая взрастила талантливого писателя Александра Пушкина.
Каждая кукла на ёлке имеет фарфоровое лицо, которое расписано специальными кисточками. Техника росписи напоминает ту, которая используется мастерами Палеха и иконописцами.
Одним из интересных элементов декора являются керамические изделия, выполненные псковскими мастерами. Они используют в своих работах три цвета: чёрный, красный и золотисто-жёлтый. Эти цвета отражают местный колорит и часто используются в украшении домашней утвари.
Заключительный элемент декора — деревянные резные дополнения, которые отражают ремесло, которым славится Псковская земля.
Идейным вдохновителем этого движения и проекта, который объединяет творческих людей, является ресурсный центр Fashion Hub. В нем работают креативные люди, создающие модные коллекции в сотрудничестве с отечественными производителями. В своих коллекциях они используют только натуральные материалы.
Наталья Лазарева рассказала, что уже пятый год проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это позволяет каждому человеку, стремящемуся внести свой вклад в развитие культуры и общества, обращаться в фонд за помощью и поддержкой. С поддержкой фонда становится возможным воплощение в жизнь самых смелых идей.
2024 год стал юбилейным для Пушкина — ему исполнилось 225 лет. Елка «Борис Годунов» также приурочена к 185-летию со дня рождения выдающегося композитора Модеста Мусоргского. В честь этого события темой украшения стали персонажи оперы «Борис Годунов». Специально для установки елки мастера «Потешного промысла» из Санкт-Петербурга создали кукол персонажей этой знаменитой оперы, включая Бориса Годунова и няню А. С. Пушкина в традиционном костюме первой половины XIX века.