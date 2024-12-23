Культура

Уникальную ель «Борис Годунов» установили в Пскове. ФОТО

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 декабря состоялось открытие необычной праздничной ели под названием «Борис Годунов». Эта елка является частью коллекции «Елки России», созданной совместно с Fashion HUB, «Международной ассоциацией байкеров» и «Национальным союзом народных художественных промыслов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я занимаюсь декором, дизайном, цветами и ёлками уже 30 лет. С самого начала я работаю в этом проекте, который существует уже пятый год. Наша цель – через такой общий праздник как Новый Год объединить всех людей, независимо от их веры и культурных традиций. Мы стараемся донести важную мысль о том, что наше культурное наследие огромно и разнообразно», – рассказала декоратор и флорист Наталья Лазарева.

По ее словам, проект ставит перед собой задачу не просто удивлять внешним видом, но и передавать глубокие идеи.

«Мы работаем тесно с народными художественными промыслами, сотрудничая с каждым конкретным регионом. В этом году акцент сделан на Псковский край, который славится своим искусством, керамикой и произведениями Александра Пушкина. Мы использовали элементы резьбы по дереву и керамические изделия, чтобы подчеркнуть традиции региона. Также на нашей ёлке появились персонализированные игрушки в русских национальных костюмах, изготовленные компанией “Потешный промысел” в Санкт-Петербурге», – отметила декоратор.

В фойе большого концертного зеленую красавицу украсили не только традиционные елочные игрушки, но и уникальные изделия мастеров из Пскова. В оформлении использованы барельефы и фигуры сказочных персонажей, а также волшебная птица Сирин и копия герба Псковской области, выполненные из массива дерева вручную. Эти творения уже получили внимание на выставке «Елки России» на ВДНХ.

Декоратор рассказала о значении этой ели для Пскова. По ее словам, Псковская земля — благодатная почва для творчества Пушкина. Именно здесь поэт написал свою знаменитую трагедию «Борис Годунов», которая позже была адаптирована в музыкальную оперу.

Ель «Борис Годунов» стала символом связи между Псковской землёй и мировой культурой. Она напоминает о том, что каждый может найти вдохновение в произведениях, ставших классикой мировой культуры.

«Эти события стали источником вдохновения для многих поколений художников, писателей, музыкантов. Независимо от сферы деятельности, люди, соприкоснувшиеся с культурой, находят в этих произведениях источник вдохновения. Маленькая ель “Борис Годунов” — это наша дань уважения великому поэту и его наследию, которое стало мировым достоянием», – подчеркнула Наталья Лазарева.

Основой оформления елки стали пейзажи родового имения семьи Пушкина. Пушкинские Горы неразрывно связаны с именем великого поэта. В декоре использованы элементы, отражающие красоту Пушкинского заповедника, включая купеческое село Велье и усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское. Кроме того, на елке можно увидеть копии рукописей стихов Пушкина, написанных в его родных местах.

«На ёлке представлены пейзажи, связанные с местами, где жил и работал Александр Пушкин. Это его родные края, где он родился, вырос и создавал свои произведения. Фотографии и репродукции этих мест напоминают нам о богатой природе и истории Псковской области, которые вдохновляли великого поэта. Эти места находятся всего в 130–150 километрах отсюда, и любой желающий может посетить их, чтобы найти вдохновение и начать создавать собственные истории», – отметила декоратор.

Также на ёлке можно увидеть кукол, созданных питерскими мастерами. Эти куклы одеты в русские народные костюмы, которые помогают создать атмосферу русского мира и духа.

Особое внимание привлекает мужской персонаж на ёлке — собирательный образ Бориса Годунова. Также можно увидеть девочек в русских народных костюмах, которые создают атмосферу молодости и красоты. Но самым известным персонажем на ёлке является Арина Родионовна — известная на всю страну бабушка, которая взрастила талантливого писателя Александра Пушкина.

Каждая кукла на ёлке имеет фарфоровое лицо, которое расписано специальными кисточками. Техника росписи напоминает ту, которая используется мастерами Палеха и иконописцами.

Одним из интересных элементов декора являются керамические изделия, выполненные псковскими мастерами. Они используют в своих работах три цвета: чёрный, красный и золотисто-жёлтый. Эти цвета отражают местный колорит и часто используются в украшении домашней утвари.

«На ёлке использованы изделия из керамики, выполненные псковскими мастерами. Эти изделия ранее украшали региональную ёлку на ВДНХ, где было представлено 98 ёлок от различных регионов России. Керамика, использованная на нашей ёлке, отличается высоким качеством и профессионализмом исполнения. Мастера часто применяют в своём творчестве характерные для Пскова цвета: чёрный, красный и золотистый», – подчеркнула декоратор.

Заключительный элемент декора — деревянные резные дополнения, которые отражают ремесло, которым славится Псковская земля.

«Главный акцент на ёлке сделан на деревянные резные элементы, отражающие местные сюжеты и мотивы. Это дорогостоящее украшение, выполненное с большим мастерством, отражает одно из традиционных ремёсел Псковской земли», – поделилась Наталья Лазарева.

Идейным вдохновителем этого движения и проекта, который объединяет творческих людей, является ресурсный центр Fashion Hub. В нем работают креативные люди, создающие модные коллекции в сотрудничестве с отечественными производителями. В своих коллекциях они используют только натуральные материалы.

Наталья Лазарева рассказала, что уже пятый год проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это позволяет каждому человеку, стремящемуся внести свой вклад в развитие культуры и общества, обращаться в фонд за помощью и поддержкой. С поддержкой фонда становится возможным воплощение в жизнь самых смелых идей.

«Каждая идея прекрасна, но только когда она находит своё материальное воплощение и становится доступной для людей. Именно эту возможность нам предоставляет фонд. Сейчас я здесь одна, но за моей спиной стоят две тысячи человек, которые уже активно участвуют в проекте. Они чувствуют свою причастность к большой работе, которая находит своё воплощение в виде маленьких елей, украшающих города по всей стране», - заключила декоратор.

2024 год стал юбилейным для Пушкина — ему исполнилось 225 лет. Елка «Борис Годунов» также приурочена к 185-летию со дня рождения выдающегося композитора Модеста Мусоргского. В честь этого события темой украшения стали персонажи оперы «Борис Годунов». Специально для установки елки мастера «Потешного промысла» из Санкт-Петербурга создали кукол персонажей этой знаменитой оперы, включая Бориса Годунова и няню А. С. Пушкина в традиционном костюме первой половины XIX века.