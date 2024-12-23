Туризм

Обновление профсоюзной базы отдыха «Алоль» завершают в Пустошкинском районе

Завершается обновление профсоюзной базы отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

На базе отдыха посетителям будут доступны двухэтажные коттеджи, современные мангальные зоны, сауны и бани.

«Завершается реализация грантового проекта "Алоль". Совсем скоро к бронированию будет открыта современная, комфортабельная линейка размещения для жителей и гостей Псковской области. На профсоюзной базе для вашего отдыха верёвочный парк, пейнтбол, рыбалка на чудесном озере, снежные активности, русская вкуснейшая кухня! Проект реализован при поддержке правительства Псковской области! Работаем!» - отметил Игорь Иванов.