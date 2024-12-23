Туризм

На новогодних праздниках псковские туристы выбрали активный отдых – аналитики

В прошедшие новогодние праздники жители Пскова стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и МегаФона на основе обезличенных данных абонентов, результаты исследования есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: МегаФон

Как показал анализ поездок жителей Пскова, с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток местных туристов вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов.

Впрочем, и другие направления, привлекательные для горнолыжников, показали уверенный рост. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии и, в первую очередь, курорты Архыза (+10% к прошлому году).

Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами продемонстрировали трассы Республики Алтай, где основным местом катания стал Манжерок (+10%).

Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа визитеров), Северо-Запада (7%) и Поволжья.

Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок, в силу географического расположения этих курортов, выглядит иначе. Помимо жителей Москвы и области (чуть больше четверти от общего количества туристов), эти направления популярны у жителей Кемеровской (24%), Новосибирской (5%) и Свердловской (4%) областей.

Увеличение спроса на зимний спорт привел к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры. По данным Корпорации Туризм.РФ, в числе наиболее активно развивающейся туристической инфраструктуры страны – туробъекты на горнолыжных курортах.

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число псковских туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидером этого направления является Ставропольский край. Отдыхающие из Пскова выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 40% к прошлогодним показателям). Среди всего туристического потока чаще всего сюда приезжают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, также выросло количество посетителей здравниц из Воронежа (+50% к прошлому году), Читы (+25%) и Саратова (+9%).

Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%). Чаще совместить отдых с дегустациями вин здесь предпочли жители Волгограда (25%), Ставрополья и Саратова (по 20%).

Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22%. Москвичи чаще всех ездят посмотреть на красоты Северной столицы, а жителей Санкт-Петербурга больше всего среди посетителей Красной площади.

По данным Туризм.РФ, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в 1,5 раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023, рост составил 44%, достигнув 652 млрд рублей. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей.