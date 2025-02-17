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Туризм

Гостиничный бум в Пскове: нужно ли столько отелей?

17.02.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

Сразу несколько новых гостиниц в ближайшее время могут появиться в Пскове. На улице Кузнецкой началось строительство трехзвездочного отеля «Космос», выходит на финишную прямую застройка территории бывшей шпагатной фабрики на ул. Поземского, где уже в начале лета откроется гостиничный комплекс. Даже для многострадального Дома Батова нашелся инвестор, который хочет приспособить памятник под бутик-отель.

Но нужно ли городу столько отелей? Есть ли спрос на них? Не выгоднее ли туристам снимать квартиры? Много ли туристов приезжает в Псков, где размещаются и надолго ли задерживаются, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Проблема с нехваткой отелей была озвучена в 2019 году, когда Псков готовился к Ганзейским дням. Тогда организаторы мероприятия заявляли, что номерного фонда гостиниц города может не хватить для размещения всех участников и предлагали привлекать для расселения гостей общежития и частное жилье на условиях аренды.

С тех пор ситуация значительно улучшилась. «Увеличение номерного фонда - одна из приоритетных задач», - сообщила на встрече с губернатором председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова. По информации комитета, в 2023 году на территории области появилось 105 новых номеров, которые практически круглый год находятся с загрузкой, в 2024 году - 186.

И, конечно, в ближайшее время номерной фонд увеличится за счет строительства новых отелей: гостиницы «Космос» на ул. Кузнецкой на 120 номеров, гостиничного комплекса на 155 номеров на берегу руки Великой (реконструкция жилого комплекса «ТЭЦ18») и «Квартала Мейера» с отелем на 55 номеров и еще одним корпусом на 12 номеров.

Вперед к звездам

Открытие гостиничного комплекса на месте бывшей «Шпагатки» планируется уже через несколько месяцев и это будет первый отель категории 5 звезд в Пскове.

«Когда мы стали хозяевами данного комплекса в 2016 году, мы думали, подо что приспособить объект. Почти сразу было принято решение о строительстве отеля. Стали рассуждать: три звезды есть, четыре - есть. Будем идти вперед. Работаем над созданием гостиницы 5 звезд»,- рассказал на ПЛН FM генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй.

По словам инвестора, якорем проекта является пятизвездочный отель с вип-номерами площадью от 100 до 130 м. кв. Другие номера отеля - тоже достаточно просторные - от 38 до 48 м.кв. Стоимость номеров соответствующая звездности и высокому уровню сервиса - то есть в разы выше, чем в других псковских отелях.

Но будут ли востребованы эти номера с видом на Кремль у гостей города? Николай Загоруй уверен, что да. «Мы рассчитываем на клиента, который устал от работы», - сказал он.

Естественно, это будут богатые и успешные люди, представители бизнеса, топ менеджеры, которые могут себе позволить такой отдых. В том, что такие гости будут - сомнений нет.

«Мы сегодня видим запросы гостей, которые посещают «Двор Подзноева». Если брать данные по среднему годовому коэффициенту использования тех или иных номеров, то корпус 3*** проседает по загрузке. А люксы и полулюксы имеют самый высокий процент загрузки номеров. В связи с этим рассчитаю, что мы найдем своего заказчика, своего гостя. И будем его ценить, стараться создавать ему соответствующий комфорт», - отметил инвестор.

Отели нужны

С богатыми и знаменитыми понятно. Для них наконец-то в Пскове появится достойное место размещения. А что можно сказать о других не столь обремененных финансами путешественниках, которые приезжают в наш город на несколько дней? Насколько им нужны отели, если на любом сайте объявлений можно найти массу предложений аренды жилья?

Представители турбизнеса отмечают, что отдых в гостиницах востребован разными категориями туристов. «У отелей есть покупатели. И подтверждением того, что такой вид отдыха популярен, являются новогодние праздники, когда уже в октябре в хороших отелях 100%-ная загрузка, и люди начинают искать всевозможные обходные варианты. Они вынуждены бронировать себе апартаменты и квартиры, потому что на четырех звездах нет свободных мест», - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Также, по ее словам, и отели, имеющие большой номерной фонд, где могут разместиться два туристических автобуса, достаточно плотно заполнены: «Для групп - это желаемое размещение. И, например, на даты школьных каникул у нас сложно найти места в таких отелях».

Светлана Баранова заметила, что загрузка отелей по-прежнему зависит от сезона: бывает, что не все даты заполнены. «Но это, к сожалению, специфика этого бизнеса. Когда-то - густо, когда-то - пусто», - сказала она.

Также есть спрос у туристов на большие номера в отелях, где могли бы размещаться семьи.

К сожалению, в псковских отелях в основном стандартные двухместные номера, которые не всем семьям подходят. В лучшем случае, найдутся смежные номера. Но опять же это другая цена, так они больше по площади.

Поэтому, по словам Светланы Барановой, новые отели - это хорошо. «Они строятся по новым требованиям. Требования меняются: нужны большие номера, комфортные номера.

Реально нужны хорошие «тройки». И реально Пскову нужна «пятерка». Слава богу, открываются отели, соответствующие этой категории», - отметила она.

«То, что сейчас идет строительство, которое приведет к увеличению номерного фонда, для турбизнеса хорошо. Спрос на размещение очень большой. Мы не можем удовлетворить всех гостиничными номерами. Люди ищут альтернативу, ищут квартиры посуточно. 50% этих квартир легальные, а остальные серые», - сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова. Кроме того, по ее словам, строительство новых отелей - это инвестиции в регион, новые рабочие места, налоги, которые остаются в регионе.

Что касается развития туризма в Псковской области, по мнению Гелены Самохваловой, меры по продвижению нашего турпотенциала на различных специализированных мероприятиях дали результат: «Динамика роста туристов у нас наблюдается каждый год. Пускай она не зашкаливает, но по сравнению с прошлым годом мы можем констатировать 20% за эти несколько месяцев. К нам едут. Псковская область востребована».

По ее словам, псковские турфирмы сертифицируют турпродукты, предлагают различные виды отдыха, в том числе сезонные. По всему региону построены модульные отели, кемпинги, глемпинги, которые дали нам сегмент туристов, которые живут в мегаполисах и едут к нам подышать свежим воздухом, отдохнуть на природе, переключиться.

«Мы можем предложить все виды туризма - активный, экологический, познавательный, историко-культурный. Отели нам очень нужны!» - отметила Гелена Самохвалова.

Турпоток растет

Неужели недостаточно того количества, которое уже есть? Представители туристического бизнеса, а с ними и отвечающие за сферу туризма чиновники, считают, что лишними новые отели не будут. Внутренний туризм развивается, и турпоток в Псков и Псковскую область год от года растет.

«Если в 2019 году нас посещало около 190 тысяч туристов. 2020 год был ковидный, были введены ограничения, и тогда нас посетило 170 тысяч. В 2021году турпоток снова вырос: по данным Псковстата, было уже 160 тысяч человек. В 2022 году - 218 тысяч, в 2023 - 220 тысяч и 2024 году - уже 304 тысячи туристов к нам приехало. Мы можем говорить о том, что количество туристов растет», - сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

По ее словам, на новогодние праздники отели загружены на 98%. Во время событийных мероприятий вроде «Винограда», Пушкинских праздников (когда после Пушкинских Гор туристы приезжают в Псков), в каникулярное время, в ноябрьские праздники загрузка отелей 3* и 4* доходит до 100%. «Туристы хотят размещаться в гостиницах с хорошими условиями, поэтому действительно во многие гостиницы, которые находятся в центре города и которые оказывают качественные услуги, просто не пробиться», - заметила она.

Рост турпотока доказывает и статистика музеев. «Мы получаем статистику по билетам, которые купили посетители в наши музеи. В позапрошлом году их было 670 тысяч, в прошлом - 709 тысяч. Количество посетителей музейных объектов растет», - рассказала Кристина Кобызь, добавив, что «коллеги из частных музеев тоже говорят о том, что поток туристов растет».

«Хочется снижать сезонные колебания, чтобы туристы приезжали и в невысокий сезон, и не было этих пропусков у гостиничного бизнеса. Этому способствуют событийные мероприятия. В наших планах делать их и весной и осенью, потому что летом очень насыщенный сезон, и бывает такое, что мы не можем найти мест в наших гостиницах. На День города места для наших гостей мы бронируем уже с марта», - рассказала Кристина Кобызь.

По мнению председателя комитета, именно «событийка» в целом работа по развитию туристической инфраструктуры может способствовать тому, чтобы туристы у нас задерживались. Потому что даже люди, которые раньше путешествовали через регион транзитом, теперь останавливаются в Пскове. «Летом коллеги пришли в наш турцентр. Рассказали, что ездили через Псков в Белоруссию и раньше никогда не останавливались. А в том году и «Волшебная гора» открылась, и «Виноград» проходил. И они были удивлены, что можно здесь прекрасно отдыхать, находить отличные коллективные средства размещения с качественными услугами, еще на аттракционах покататься и на массовых мероприятиях повеселиться», - отметила она.

«Выходишь с утра - в реке отражается Кром»

Туристы Псков любят. Многие приезжают не по одному разу. Варвара Леднева, художник-иллюстратор из Москвы, которая уже несколько раз посещала наш город, считает, что как раз для недолгого путешествия (а Псков пока остается местом,куда туристы часто приезжают на выходные) выбор в пользу отеля очевиден.

«Когда первый раз приезжала в Псков, я выбрала отель, потому что мне хотелось какой-то гарантии. Забронировали гостиницу 3* на Октябрьском проспекте. Соотношение «цена-качество» нас устроило. Ну, и мы в первый раз были в Пскове, нам просто все нравилось!», - рассказала она.

Потом Варвара несколько раз останавливалась в гостинице на ул. Пароменской. Устраивала цена и расположение — все достопримечательности рядом: «Выходишь с утра — и у тебя идеальные для путешественника виды: в реке отражается Кром. Или если с утра туман, ты выходишь и ждешь, когда он начнет рассеиваться. Позавтракать можно как в гостинице, так и в крутых ресторанчиках поблизости. Все в шаговой доступности».

По словам Варвары, если в другой город приезжаешь работать или на долгое время, удобнее снимать квартиру. Но если утешествие на несколько дней, то она всегда выбирает гостиницу.

«Во-первых, в гостиницу я могу гарантированно заехать в любое время, даже ночью. И ночью и рано утром всегда можно заселиться. Во-вторых, можно выбрать отель в центре города. Не всегда есть квартиры в таких местах. Для меня важно, чтобы жилье было недалеко от исторического центра, и вид был на природу или на достопримечательности. Вида на современную улицу хватает и дома. А в путешествии хочется переключиться», - считает девушка.

По ее словам, иногда квартиры можно снять недорого, и плюс такого размещения — наличие кухни. Но если приезжаешь на пару дней, то экономить на еде не стоит, наоборот, приятно зайти в какое-то интересное место, попробовать местную кухню. «Если цель поездки отдохнуть, то я выбираю отель, потому можно выбрать такое размещение, где будет все, что нужно: исторические виды, исторический центр, кафе, музеи поблизости», - отметила Варвара Леднева.

Одним словом, и эксперты,и туристы единогласно сходятся во мнении: новые хорошие отели Пскову нужны. И чем больше будет вариантов у туристов, тем выше будет конкуренция, а значит - и качество услуг станет повышаться. А следом за областным центром туристическая инфраструктура будет развиваться и в муниципалитетах, где пока найти хорошие места размещения не так просто.

Светлана Синцова

Теги: #туризм #отель
Источник: Псковская Лента Новостей
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