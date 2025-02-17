Туризм

Базу отдыха «Нептун» обновляют в Куньинском районе

На совете по инвестициям в 2024 году был одобрен инвестпроект по реновации базы отдыха «Нептун», расположенной в Куньинском районе. Проект предусматривает развитие туристической инфраструктуры региона через обновление объектов размещения и рекреационной инфраструктуры базы отдыха, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде инвестразвития области.

Фото здесь и далее: Фонд инвестразвития Псковской области

В рамках проекта планируется реновация гостевых домов категории 3 звезды и строительство новых домиков круглогодичного проживания на берегу Жижицкого озера. Также будут реконструированы объекты рекреационной инфраструктуры, включая детскую зону, кафе-ресторан, бани и пункт проката инвентаря.

Проект реализуется в один этап с номерным фондом в 40 домов, рассчитанных на 160 гостей. Домики круглогодичного проживания.

Проект ориентирован на туристов, семьи с детьми и туристические группы, предпочитающие здоровый образ жизни и активный отдых.

На территории базы отдыха уже ведется капитальный ремонт действующих объектов, построенных в 1989 году в «новом русском стиле». В этом же стиле будут возводиться и новые домики. Некоторые из них, расположенные на первой береговой линии, будут готовы принять гостей в ближайшее время.

Объем инвестиций по проекту составляет 106 млн рублей, а планируемый срок реализации — 2025 год. Фонд инвестразвития оказывает инвестору содействие в изменении документов территориального планирования для успешной реализации проекта.