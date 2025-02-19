Общество

День флага Псковской области отмечают 20 февраля

День флага Псковской области празднуют 20 февраля.

Напомним, установление даты празднования Дня флага Псковской области состоялось на сессии Псковского областного Собрания осенью 2023 года. Депутаты поддержали соответствующее предложение губернатора Михаила Ведерникова, благодаря которому область и избавилась от статуса единственного российского региона, своего флага не имеющего.

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Выбор указанной даты обусловлен тем, что 20 февраля 2019 года флаг Псковской области был зарегистрирован в государственном геральдическом регистре РФ.

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Как отмечалось в проекте закона об установлении Дня флага Псковской области, в эту дату на территории региона будут проводиться торжественные мероприятия, в праздник флаг Псковской области будет вывешивают на зданиях (подниматься на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах. В этот праздничный день флаг Псковской области будут также поднимать во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти региона.