Туризм

Санатории Псковской области оказались на 5 месте в СЗФО по числу отдохнувших за январь

Санатории Псковской области на 5 месте по числу отдохнувших по Северо-Западу в прошедшем январе. Рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха прошедшей зимой представил портал бронирования Санатории-России.рф. Он составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях, сообщили Псковской Ленте Новостей в «ТурСтат».

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Псковской области отдохнули 1,6 тысячи человек в январе 2025 года, на 6% больше, чем годом ранее. Это пятый показатель на Северо-Западе. Санатории Псковской области заработали 67 млн рублей в прошедшем январе, а стоимость суток составила 3,5 тысячи рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в январе суммарный доход здравниц Северо-Запада, в которых отдохнули 27,5 тысячи человек, составил 870 млн рублей. Количество гостей санаториев всей страны увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.