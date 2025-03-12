Туризм

Псковская область оказалась в числе аутсайдеров по числу заявок на конкурс туристических сувениров

Псковская область подала 30 заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России». Всего на межрегиональный конкурс заявлено 468 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Статистика заявок участников по регионам:

Мурманская область – 90

Ленинградская область – 72

Калининградская область – 55

Республика Карелия – 54

Санкт-Петербург – 42

Архангельская область – 36

Новгородская область – 31

Вологодская область – 31

Псковская область – 30

Республика Коми – 27.

Финал конкурса пройдёт 15-17 апреля в Светлогорске.

Межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье» проводится в рамках всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и проходит в два этапа:

I этап – предварительный:

Приём заявок на конкурс и заочная оценка конкурсных изделий членами экспертного совета, формирование шорт-листа (списка финалистов).

На этом этапе участникам необходимо заполнить онлайн-заявку и ожидать результатов голосования, никаких дополнительных действий не требуется.

II этап – финальный

Очная оценка конкурсных работ, вошедших в шорт-лист (список финалистов), членами экспертного совета конкурса.

На этом этапе участникам, попавшим в шорт-лист, необходимо приехать в финал межрегионального конкурса, который пройдёт 16-17 апреля в Светлогорске, и очно презентовать свои изделия экспертам в рамках выставки финалистов.

Победители межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» (1, 2 и 3 места) смогут принять участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – 2025, в рамках которого будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России.

Организаторами финала выступают ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». Официальный партнер: историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России».