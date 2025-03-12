Псковская область оказалась в числе аутсайдеров по числу заявок на конкурс туристических сувениров

Псковская область подала 30 заявок на межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России». Всего на межрегиональный конкурс заявлено 468 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Статистика заявок участников по регионам:
Финал конкурса пройдёт 15-17 апреля в Светлогорске.
Межрегиональный конкурс «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье» проводится в рамках всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и проходит в два этапа:
Победители межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» (1, 2 и 3 места) смогут принять участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – 2025, в рамках которого будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России.
Организаторами финала выступают ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». Официальный партнер: историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России».