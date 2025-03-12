Туризм

Почти половина респондентов ПЛН не поедет в отпуск из-за отсутствия денег

На отсутствие денег на отпуск пожаловались 45,3% респондентов Псковской Ленты Новостей. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 274 человека.

21,9% опрошенных псковичей планируют провести отпуск на даче, в компании рассады и занимаясь посадкой картофеля.

12,4% участников опроса рассчитывают отдохнуть на территории России и отмечают, что в стране полно прекрасных мест, которые определенно стоит посетить.

Среди респондентов 9,1% планируют провести отдых, не выезжая за пределы Псковской области, ссылаясь на то, что в родном регионе есть масса мест, чтобы провести отпуск.

5,5% опрошенных планируют провести свой отпуск на море. Чуть менее (5,1%) хотят отдохнуть за границей.

Среди опрошенных нашлись и те, кто планирует провести свой отпуск дома, отмечая, что им «ближе пассивный отдых». Их набралось 0,7% среди общего количества голосов.

Среди опрошенных не нашлось тех, кто хотел бы провести отпуск в Европе, но при этом боится русофобии. В целом можно сделать вывод, что денег на масштабные приключения в долгожданном отпуске у псковичей нет, и подавляющее большинство опрошенных планирует провести его довольно бюджетно.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?