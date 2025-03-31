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Туризм

Количество туристов в Пскове растет с каждым годом — Кристина Кобызь

01.04.2025 13:47|ПсковКомментариев: 0

Количество туристов в Пскове растет с каждым годом. Об этом председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По статистике загрузки гостиниц города Пскова у нас с каждым годом возрастает число туристов, наблюдается стабильная положительная динамика, начиная с 2021 года. Как собираются статистические данные? За основу берутся данные, которые передает нам Псковстат. Количество туристов, посетивших город Псков, по данным Псковстата за 2021 год, было 163 тысячи, в 2022 году 218 тысяч, в 2023 году 220 тысяч. Увеличение составляет 34% по сравнению с 2021 годом, по данным Псковстата. За 2024 год мы с вами будем иметь статистику только к августу 2025 года. Поэтому наш комитет по туризму ведет свою статистику и собирает данные по загрузке коллективных средств размещения, а также данные по количеству туристов с помощью самих коллективных средств размещения, которые направляют нам ежемесячно эту статистику», – сказала Кристина Кобызь.

По данным комитета, в городе Пскове в гостиницах остановилось 167 тысяч человек в 2021 году, что совпадает с данными Псковстата. Потом идет большое увеличение, в прошлом году 304 тысячи, по данным только коллективных средств размещения, не учитываются те размещенные туристы, которые сами селились в хостелах, в квартирах или в апартаментах.

«Показатель общей загрузки номеров тоже увеличивается. По нашим данным, с 2021 года, когда она составляла 44%, в 2022 году она составляла 51%, в 2023-м — 55% и в 2024-м уже 60%. То есть слова о том, что у нас с каждым годом возрастает число туристов, не голословные. В ближайшее время номерной фонд увеличится за счет строительства новых отелей. И поскольку растет и количество туристов, посещающих Псков, процент загрузки, то мы стали часто наблюдать нехватку мест размещения в коллективных средствах размещения, которые существуют, особенно в туристический сезон. То есть на время новогодних и майских праздников, а также в каникулярное время у отелей 3-4 звезды часто 100% загрузка номеров уже за 3 месяца до самих дат. Путешественники вынуждены искать другие варианты. Поэтому увеличение номерного фонда для комфортного, безопасного проживания в городе Пскове просто необходимо», – уточнила Кристина Кобызь.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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