Туризм

Вопрос установки общественных туалетов в туристических местах прорабатывают в Псковском районе

Вопрос установки общественных туалетов в туристических местах прорабатывают в Псковском районе. Об этом глава района Наталья Федорова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для Псковского района развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений. У нас очень много интересных природных объектов, одним из таковых являются Талабские острова. Это место притяжения, место силы, которое особенно полюбилось туристам. И за последние два года мы наблюдаем очень хорошую динамику. Если по итогам 2023 года было перевезено 9 тысяч пассажиров, то по итогам прошлого года уже это количество возросло до 13 тысяч. Разница существенная. Но этому, конечно, способствует еще и развитие транспортной инфраструктуры, так как у нас три катера обеспечивают транспортные перевозки пассажиров, в том числе осуществляют коммерческие рейсы», — сказала Наталья Федорова.

Она уточнила, что процесс уже налаженный и пользуется спросом. Катера в летний период все загружены.

«Конечно, очень многое нужно сделать еще по благоустройству территории, но и в этом направлении мы работаем. Активно работает ТОС. В прошлом году очень интересный проект был реализован по благоустройству Александровского сада. Вырублена поросль, поставлены качели, клумба обустроена. Открывается очень прекрасный вид на озеро. В этом году мы уже планируем в полной мере запустить работу туристко-информационного центра, который отремонтирован и готов к приему туристов. Поэтому есть план на летний период. Будут работать работники нашего Центра культуры, скажем так, вахтовым методом. У каждого будет свое направление. Будут подготовлены туристические маршруты. Таким образом мы надеемся упорядочить еще поток туристов и понимать более четко пожелания, получать обратную связь. Ну и, конечно, продолжим благоустройство, потому что есть, над чем работать нам. Работаем над установкой туалетов», — уточнила Наталья Федорова.