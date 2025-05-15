Туризм

Алексей Севастьянов: Об истории должны рассказывать только квалифицированные специалисты

К вопросу регулирования деятельности нетрудоустроенных экскурсоводов необходимо подойти взвешенно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя законодательную инициативу псковских депутатов, направленную на борьбу с рынком нелегальных экскурсоводов, которую 15 мая поддержал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Калининграде.

«Для нас проблема экскурсоводов без официального трудоустройства и квалификации более чем актуальна, потому что богатая история Российского государства написана в Пскове, в Псковской губернии, на землях псковских княжеств. Искажение истории — это неуважение к тому, что было, и к тому, что есть. Поэтому хотелось бы, чтобы настоящую историю рассказывали квалифицированные, профессиональные люди», - сказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что лично сталкивался с экскурсоводами, которые плохо ориентируются в материале и принижают достоинства Псковской области в прошлом и настоящем.

«Я считаю, что экскурсоводы должны знать не только то, что было, но и то, что есть, что происходит, чем живет регион. Поэтому я к этому отношусь очень трепетно», - уточнил Алексей Севастьянов.

Депутат выразил надежду, что к вопросу регулирования деятельности людей, которые не трудоустроены, но все равно ведут экскурсионную деятельность, подойдут взвешенно и очень четко.

«Думаю, что к данной инициативе подойдут весьма внимательно, в обсуждении примут участие и историки, и краеведы и представители правительства, администрации. В этом случае нам удастся выработать абсолютно четкие, взвешенные решения», – заключил парламентарий.

Напомним, с 1 марта текущего года вступила в силу норма, согласно которой оказывать экскурсионные услуги возможно только при условии прохождения аттестации. Вместе с тем законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве этих специалистов.

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Псковские депутаты предлагают чётко прописать в федеральном законе, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин Российской Федерации, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым.