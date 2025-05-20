Туризм

«Хилово» - 160 лет на страже здоровья

Основанная в 1865 году помещиком Петром Балавинским, одна из известнейших профсоюзных здравниц, воды которой брали престижные награды в Европе, визитная карточка Псковской области - санаторий «Хилово» отметил свою 160-летнюю годовщину 22 мая. О том как это было - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. <...> В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного»

из «Клятвы Гиппократа»

История поселения Хилово ведет свое начало с 1539 года. В новгородских писцовых книгах рассказывалось, что на это место пришел человек с древнерусским именем Хил, и от него пошло название селения Хилово. Тогда вместе с другими селениями оно принадлежало благочинному Порховского Благовещенского монастыря Рюме Федоровичу Ускому.

В качестве санатория Хилово получило свое начало в 1865 году, когда Петр Балавинский обнаружил целебные сероводородные источники. По одной из версий, во время прогулки с супругой он очень захотел пить, и ему предложили местной воды, сероводородный вкус которой напомнил ему европейские курорты с минеральными водами. Тогда он приказал отвести русло реки Черной, на дне которой и были те самые источники. С тех пор здравница принимает людей, даря им исцеление как тела, так и души, потому что санаторий находится в живописнейшем месте Порховского района.

Торжественную часть празднования 160-летней годовщины открыл показ фильма с краткой историей и описанием действующих медицинских услуг здравницы. Также в фильме пациенты санатория поделились своими впечатлениями от посещения современных процедур, отмечая доброжелательность персонала, отличное питание и прочие удобства здравницы.

В своей приветственной речи председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов отметил, что сотрудники здравницы каждый день, помогая пациентам, оздоравливая людей, совершают настоящее чудо.

«Поздравляю с этим замечательным юбилеем, со 160-летием. Сложно себе представить, что столько лет наша здравница трудится на благо людей, сохраняя и приумножая здоровье. Мне кажется, что вообще всё действительно неслучайно. И даже сегодня особенный день: мы отмечаем юбилей и день святителя Николая Чудотворца. По сути, и вы своим трудом в этой здравнице ежедневно совершаете чудо - сохраняете здоровье. Сколько людей этот санаторий поставил на ноги, благодаря вашему труду, благодаря этой замечательной воде, этой грязи, природным факторам!» - сказал Игорь Иванов.

Значимость курорта для Псковской области обозначила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В своей речи она подчеркнула, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников очень ценит тот факт, что в Псковской области есть здравница федерального значения.

«"Хилово" - всеми любимый курорт - здравница, которая дает жизнь и здоровье тысячам наших граждан. И его присутствие на территории региона, действительно, дорогого стоит. Мы сегодня это понимаем, ценим, потому что за 160 лет прошло много времени и утекло много воды, сероводородной в том числе. Мне сегодня хочется сказать слова благодарности и признательности от тысяч людей, которые приезжали, приезжают и будут приезжать в это место, получая здесь то самое удовольствие, о котором только что мы услышали и увидели в фильме», - отметила Вера Емельянова.

Далее она добавила, что и сама является поклонницей курорта. В последнее время она даже перестала рекламировать его своим друзьям и знакомым.

«Я не делаю никакой рекламы своим знакомым и приятелям, потому что сама стою в резерве на получение возможного места пребывания здесь в каком-то периоде. Попасть в санаторий сегодня непросто. Это тоже заслуга коллектива, заслуга всех тех, кто сегодня присутствует в этом зале, Позвольте мне от имени руководства региона сказать вам сегодня огромное спасибо за добросовестный труд, за личное участие в жизни и здоровье людей, которые к вам сегодня приезжают», - сказала Вера Емельянова.

Далее она вручила почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие санаторно-курортной отрасли сотрудникам санатория.

Награды от регионального правительства получили директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер, кладовщик продуктового склада Олеся Андреева, оператор очистных сооружений Павел Григорьев, медицинская сестра по физиотерапии Алена Давыдова, медсестры Лидия Михайлова и Татьяна Зюракова, постовая медсестра Галина Соловьева, а также медицинские сестры по массажу Екатерина Сухова, Светлана Филиппова и Жанна Хюнева.

К поздравлениям также присоединился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, врач-хирург Игорь Дитрих.

«Коллеги, прекрасные женщины и товарищи мужчины, вам можно позавидовать. Сегодня мы поздравляем людей, которые всю жизнь провели в санатории. От имени председателя Псковского областного Собрания, от каждого депутата, от себя лично, поздравляю вас с такой замечательной датой. Добрые слова написаны в адресе, я его передам вашему руководителю. А от себя скажу коротко. Ваше учреждение является визитной карточкой Псковской области. Ваши улыбки, лучезарные сердца и добрые глаза являются визитной карточкой вашего района. А ваш руководитель, Татьяна Вячеславовна (Бергер - ред.), украсит этот букет. С праздником, друзья», - поздравил Игорь Дитрих.

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов не согласился с мнением Игоря Дитриха.

«Я не согласен, что это визитная карточка области. Это прежде всего наш Порховский муниципальный округ. А если серьезно, то это визитная карточка всего Северо-Запада, потому что слава о курорте "Хилово" идет далеко за пределами нашего региона», - отметил глава округа.

Далее он вручил главному врачу санатория «Хилово» Жене Дудченко памятную статуэтку князя Александра Невского, отметив, что основанный им Порхов до сих пор процветает и живет.

«Вы знаете, благоверный Александр Невский основал за свою жизнь 12 городов. И только Порхов на сегодняшний день живёт, развивается, я уверен, так и будет дальше. Поэтому, как ангел-хранитель будет оберегать нашу порховскую землю, так, я думаю, он должен оберегать и будет оберегать и курорт "Хилово"», - сказал Юрий Семенов.

Затем с поздравлениями выступили директор Лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Череха» Ольга Бадаш, директор и главный врач лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Голубые Озера» Григорий Коратаев и Вячеслав Смирнов, директор учреждения отдыха и оздоровления «Алоль» Андрей Киселев и директор учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» Ираида Ходько.

Отец Михаил, настоятель местного храма святого великомученика Пантелеимона, в своем выступлении отметил, что «Хилово» всегда наполнено людьми, и поделился воспоминаниями о своих предках, которые работали в здравнице в 30-е годы прошлого века.

«Вы сделали сегодня огромный праздник. Я думаю, что это мнение разделяют все присутствующие. 160 лет - это огромный пласт труда созидательного многих наших людей. И, конечно, мы свой Порховский район, свою малую Родину, не представляем без курорта «Хилово», без этого места, которое живет и всегда будет жить и процветать. Есть такая поговорка: «К пустому колодцу за водой не ходят», - но, приезжая на служение в этот храм, мы видим, что здесь всегда место наполнено людьми. Здесь ходит автобус прямого сообщения с нашей северной столицей. Здесь люди, здесь жизнь. Этому можно просто позавидовать», - сказал священнослужитель.

Подытожила череду торжественных речей главный врач лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово» Женя Дудченко.

«Санаторий - эта здравница с многолетней историей, один из крупнейших на Северо-Западе, имеет самую высшую категорию, категорию «Премиум» в санаториях. И мы её получили, мы довольны, и это заслуга наших сотрудников. Уникальные природные факторы - сапропиловая грязь, минеральные и лечебные воды, разнообразие факторов, всё это привлекает к нам на лечение пациентов, но главное не лечебная база, а главное - это сотрудники, которые здесь трудятся, тёплое отношение к отдыхающим, профессионализм на каждом рабочем участке, создали поистине домашнюю, доверительную, доброжелательную атмосферу», - сказала Женя Дудченко.

Она выразила благодарность всем присутствующим за поддержку и возможность посетить данное мероприятие.

«Спасибо всем, кто сегодня нашел возможность прийти, приехать, прилететь сюда, в наш санаторий, поздравить нас. Спасибо за хорошие слова в адрес сотрудников, за все душевные моменты, которые вы нам подарили. Сегодняшний день всем запомнится только с хорошей стороны. А нашему любимому санаторию я желаю процветания. Нет предела совершенству, будем идти выше и выше, и выше, будем стремиться к лучшему во всех своих сферах», - заключила главврач.

Квинтэссенцией праздника стало выступление приглашенной группы «На-На». В составе Владимира Политова, Вячеслава Жеребкина и Михаила Игонина популярная группа зажгла сердца присутствующих своей энергичной музыкой. Все желающие могли петь и танцевать вместе с артистами.

Удивительно, как обыкновенное желание испить воды может сказаться на жизни и здоровье сотен и тысяч жителей страны, которые, благодаря Петру Балавинскому, смогли посетить санаторий «Хилово» в Псковской области и посещают по сей день. 160 лет - это значительная дата для здравницы, находящейся в регионе, который курортным краем исторически не был. Нужно отметить, что нынешняя слава санатория складывается из множества факторов: отзывчивости сотрудников, удобства номеров, современных методов физиотерапии. Немалую роль в жизни курорта играет Псковский областной совет профсоюзов, помогающий трудящимся региона посетить столь известное место, чтобы поправить свое здоровье.

Андрей Николаев