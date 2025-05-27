Туризм

Правовую норму для борьбы с рынком нелегальных экскурсоводов предложили псковские депутаты

Псковские депутаты подготовили проект федерального закона, обязывающий всех гидов и экскурсоводов иметь официальное трудоустройство. Законодательная инициатива, которая будет направлена на рассмотрение в Госдуму, принята на июньской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Действующие нормы законодательства обязывают экскурсоводов и гидов-переводчиков подтвердить свою квалификацию прохождением государственной аттестации – только при выполнении этого условия специалисты данной сферы могут оказывать профильные услуги. Вместе с тем, законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве экскурсоводов. На практике это приводит к тому, что порядка 70% оказывающих экскурсионные услуги специалистов, нигде не трудоустроены, при этом не имеют статуса ни индивидуального предпринимателя, ни самозанятого.

Этот пробел в законодательстве позволяет туристическим фирмам не заключать договоры с гидами, избегая налогообложения, что в целом способствует формированию рынка нелегальных экскурсоводов.

Предлагается законодательно установить, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин Российской Федерации, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателям или самозанятым.

Напомним, что с целесообразностью этого предложения согласились представители законодательных органов Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Вопрос о поддержке псковской законодательной инициативы также будет рассмотрен на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.