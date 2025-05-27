Туризм

Россияне устремились в Псков праздновать День России — аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с платформой Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на предстоящие длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Согласно исследованию, Псков занял 8 место в топе по количеству бронирований.

Количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% год к году. Основной причиной всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. Для отдыха в эти дни туристы стали выбирать Псков чаще обычного: город поднялся с 20 места рейтинга сразу на 12 пунктов, показав наибольший рост интереса путешественников, наряду с Тулой и Самарой.

Выбирая туристическое жилье для отдыха на длинных выходных, россияне стремились к экономии. Больше всего ранних бронирований совершено в объектах категории «без звезд» – 41% от всех заказов. Средний чек за такое размещение сейчас составляет 5 000 рублей за ночь. В трехзвездочных объектах планируют остановиться 27% путешественников (средний чек – 6 100 рублей за ночь), в четырехзвездочных – 19% (10 100 рублей за ночь). Объекты с 1-2 звездами предпочли 9% туристов (4 000 рублей за ночь), а пятизвездочные отели выбрали только 4% россиян (20 600 рублей за ночь).

В среднем по России чек за ранее бронирование туристического жилья на июньские праздники составляет 6 900 рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания – 2 дня.