Туризм

«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову речной порт?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости речного порта в городе Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Идея воссоздания речного порта в Пскове, что называется, «витает в воздухе», обсуждается еще с 90-х годов прошлого века. Старожилы помнят, как в советское время «Ракеты» ходили из Пскова в Тарту по Псковскому и Чудскому озерам. Псковичи и туристы с помощью водного транспорта могли посещать многие населенные пункты как в Псковской области, так и с эстонской стороны озера. После 1991 года по озерной глади прошла государственная граница с уже независимой Эстонией.

С тех пор власти несколько раз подступались к теме возобновления активного водного сообщения, в том числе международного. Активным лоббистом этой идеи выступал тогдашний сенатор от Псковской области Михаил Маргелов. Впрочем, дальше пробного рейса проект не продвинулся и был похоронен. Вместе с ним ушли в прошлое и большинство судов Пскова, распиленные на металлолом или превращенные в наземные кафе.

В первое десятилетие ХХI века власти снова несколько раз «стряхивали пыль» с разных проектов по восстановлению водного сообщения или представляли общественности новые идеи по возрождению активного судоходства.

Впрочем, после 2022 года о международных маршрутах остается только мечтать, наши прибалтийские соседи активно сокращают трафик через уже существующие «сухопутные» пограничные переходы, где уж тут рассуждать о новых, водных.

В то же время занавес, опустившийся на многих границах, стал и стимулом для развития внутреннего туризма в России. На этом фоне в последний раз в общественном пространстве идея возрождения речного порта и развития водных маршрутов «всплыла» как раз в 2022 году. Тогда власти заявили о намерении сформировать два земельных участка с целью размещения там международного речного порта в рамках развития туристического кластера «Псковский».

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Предполагалось, что для Пскова, как туристического города, необходимо создание полноценной инфраструктуры для водного транспорта, которое обеспечивало бы связь с населенными пунктами, находящимися на берегах рек и на островах.

Спустя 4 месяца проект был приостановлен, это решение было связано с неблагоприятной внешнеполитической ситуацией и, как следствие, закрытием программы приграничного сотрудничества.

Наш город может похвастаться красотой реки Псковы и живописностью Чудского озера, по ним сам Бог велел прокладывать туристические маршруты для местных жителей и гостей региона. Но на сегодняшний день радовать горожан водными прогулками могут только два стареньких судна, передвигающихся по Великой в пределах городской черты. Туристы посостоятельнее могут выбрать поездку в водном такси и добраться, например, до Талабских островов. Разрекламированное властями судно «Иния» год назад прибыло в регион, но так и не вышло на регулярные рейсы.

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Почему же водный транспорт в регионе пока не сильно развит? Дело в незаинтересованности туристов или недостаточном количестве транспорта? Почему туристические маршруты настолько однообразны и не заходят вглубь акватории Чудского озера? Нужен ли в Пскове речной порт и расширение транспортного сообщения с островами и прибрежными муниципалитетами? Ответы на эти вопросы мы будем искать с вами вместе в программе «Дневной дозор».

Глава Гдовского района Иван Мешков считает, что активное речное сообщение нужно восстанавливать, в частности, для развития туризма по маршруту Псков — Гдов. Глава муниципалитета напомнил, что еще в советские времена в Гдове был построен порт Сторожинец, ныне недействующий. Перспективы у него есть, считает Иван Мешков, но без поддержки их не реализовать.

«Перспективы, конечно, у него есть, и очень большие, но, опять же, мы должны понимать, что без федерального центра мы не справимся. Если мы масштабно будем развивать данное направление, то и порт мы, конечно, восстановим. Если мы обращаемся к нашему прошлому, к советскому периоду, морское пароходство было очень здорово развито, и "Ракета" ходила, и порт работал, и очень многие люди пользовались этим видом транспорта».

Руководитель судоходной компании Псковского района Владимир Балясов считает, что строительство порта и развитие водного сообщения необходимы. По его мнению, помимо туристических целей, водный транспорт мог бы использоваться жителями островов Псково-Чудской акватории.

Владимир Балясов / «ВКонтакте»

«Необходимо восстанавливать, и не только со стороны Псковского района, например, но и со стороны Печорского района, потому что у них тоже есть островные территории, от которых пытаются ходить — Колпино и Обозерье. Я не говорю про Псков, но в области порт нужен. Именно хорошо организованный, с хорошей инфраструктурой. Может быть, один порт на область нужен будет, и все суда передать туда. Всё это непросто, потому что у нас преобладает всё равно маломерный водный транспорт. Что касается наших пассажирских катеров и того же судна "Иния", там уже другая история, там всё посложнее».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен, что региональный бизнес заинтересован в развитии водного сообщения. Водных артерий у нас много, и не пользоваться ими — просто преступление, говорит он. Владимир Зубов считает странным тот факт, что власти перестали интересоваться этим перспективным направлением и вкладывать в него средства.

«Дело достаточно затратное. Свой речной порт в Пскове был, но в процессе перестройки и новейшей истории Российской Федерации канул в Лету. Естественно, было бы замечательно, если бы этот речной порт был, жил и приносил владельцам соответствующий доход. Порт смог бы стать одной из жемчужин для развития водного туризма в Псковской области. Странно, что органы власти, как городские, так и областные, не уделяют должного внимания развитию водного туризма, хотя ранее активно обсуждали вопрос о судьбе нашего прекрасного судна "Иния", которое было куплено администрацией области в Калининграде за значительные средства. Оно так и не вступило в эксплуатацию. Значит, деньги потрачены зря и спроса ни с кого нет. По моим данным, судно могло бы перевозить 140 пассажиров. Это и гости города, и сами псковичи, которые с удовольствием путешествовали бы по родной реке в комфортных условиях, которые может обеспечить "Иния". По моей информации, изначально возникли неполадки с двигателем, который был установлен. Однако существуют гарантийные сроки на ремонт. Пора задать вопросы тем, кто отвечает за эту сферу деятельности. Почему средства, которые могли бы быть направлены на создание привлекательных водных туристических маршрутов, были потрачены впустую?»

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала, как обстоят дела в Пскове с туристическими водными экскурсиями, отметив, что транспорта, который имеется, и маршрутов, которые предоставляются, катастрофически мало.

«У нас есть официальные несколько лицензированных акватакси, которые можно заказать как индивидуально, так и на небольшую группу. Мы надеемся, что судоходные компании, такие как "Александр Невский", продолжат свою работу. Хотя это и недешёвое удовольствие, люди поддерживают свой транспорт в рабочем состоянии и радуют пассажиров. Но, к сожалению, этого очень мало. Водная артерия - река Великая - не работает на турпоток. Мы можем только полюбоваться речной гладью. Просто катастрофически малое количество водных транспортных средств, которые предоставляют экскурсионные услуги. Очень надеемся, что в этом году нас выручит "Иния", покажет востребованность и рентабельность, возможно, у нас прибавится количество судов».

Псковский ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов отмечает, что положительная динамика в сфере водного туризма в регионе есть. Катеров стало больше, все работают по закону, и на Талабские острова туристы приезжают. Но все-таки определенные трудности имеются, и, по мнению Андрея Филатова, транспортную доступность островов и водный туризм в целом нужно развивать, причем не только в Пскове, но и в Гдове, в акватории Чудского водоема.

«Путешествие по реке — это всегда приятно. Даже просто проехать вдоль Псковского кремля и полюбоваться его достопримечательностями уже доставляет удовольствие. Раньше речной трамвайчик удовлетворял эти потребности, но большие суда, которые постоянно проходили здесь, были очень старыми. "Александр Невский" и "Буревестник", конечно, своё отжили. Если бы по реке ходили современные суда, способные путешествовать так же быстро, как раньше "Ракета", это было бы замечательно. В Толбе, например, сегодня построен замечательный порт, но в других крупных водных пространствах его нет. Соответственно, новому кораблю "Иния", который построен специально для того, чтобы ездить на острова, негде причалить. Может быть, конечно, сейчас время экономически сложное, и есть другие государственные задачи. Но развивать надо, потому что надо строить порты, чтобы туда причаливали муниципальные лодки и катера, чтобы частные тоже ставили».

Сегодняшние спикеры в массе своей сошлись во мнении, что развивать водный транспорт в регионе — нужно. Это повысит транспортную доступность ряда территорий и пойдет на пользу внутреннему туризму. Впрочем, многие наши собеседники, прежде всего — представители органов власти, которых мы хотели сегодня услышать — отказались от общения под разными предлогами или включили режим чиновничьего «пинг-понга». Поэтому узнать, например, перспективы выхода в регулярные рейсы судна «Иния», закупленного еще год назад — нам пока не удалось.

Александра Братчикова