«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову речной порт?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости речного порта в городе Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Идея воссоздания речного порта в Пскове, что называется, «витает в воздухе», обсуждается еще с 90-х годов прошлого века. Старожилы помнят, как в советское время «Ракеты» ходили из Пскова в Тарту по Псковскому и Чудскому озерам. Псковичи и туристы с помощью водного транспорта могли посещать многие населенные пункты как в Псковской области, так и с эстонской стороны озера. После 1991 года по озерной глади прошла государственная граница с уже независимой Эстонией.
С тех пор власти несколько раз подступались к теме возобновления активного водного сообщения, в том числе международного. Активным лоббистом этой идеи выступал тогдашний сенатор от Псковской области Михаил Маргелов. Впрочем, дальше пробного рейса проект не продвинулся и был похоронен. Вместе с ним ушли в прошлое и большинство судов Пскова, распиленные на металлолом или превращенные в наземные кафе.
В первое десятилетие ХХI века власти снова несколько раз «стряхивали пыль» с разных проектов по восстановлению водного сообщения или представляли общественности новые идеи по возрождению активного судоходства.
Впрочем, после 2022 года о международных маршрутах остается только мечтать, наши прибалтийские соседи активно сокращают трафик через уже существующие «сухопутные» пограничные переходы, где уж тут рассуждать о новых, водных.
В то же время занавес, опустившийся на многих границах, стал и стимулом для развития внутреннего туризма в России. На этом фоне в последний раз в общественном пространстве идея возрождения речного порта и развития водных маршрутов «всплыла» как раз в 2022 году. Тогда власти заявили о намерении сформировать два земельных участка с целью размещения там международного речного порта в рамках развития туристического кластера «Псковский».
Предполагалось, что для Пскова, как туристического города, необходимо создание полноценной инфраструктуры для водного транспорта, которое обеспечивало бы связь с населенными пунктами, находящимися на берегах рек и на островах.
Спустя 4 месяца проект был приостановлен, это решение было связано с неблагоприятной внешнеполитической ситуацией и, как следствие, закрытием программы приграничного сотрудничества.
Наш город может похвастаться красотой реки Псковы и живописностью Чудского озера, по ним сам Бог велел прокладывать туристические маршруты для местных жителей и гостей региона. Но на сегодняшний день радовать горожан водными прогулками могут только два стареньких судна, передвигающихся по Великой в пределах городской черты. Туристы посостоятельнее могут выбрать поездку в водном такси и добраться, например, до Талабских островов. Разрекламированное властями судно «Иния» год назад прибыло в регион, но так и не вышло на регулярные рейсы.
Почему же водный транспорт в регионе пока не сильно развит? Дело в незаинтересованности туристов или недостаточном количестве транспорта? Почему туристические маршруты настолько однообразны и не заходят вглубь акватории Чудского озера? Нужен ли в Пскове речной порт и расширение транспортного сообщения с островами и прибрежными муниципалитетами? Ответы на эти вопросы мы будем искать с вами вместе в программе «Дневной дозор».
Глава Гдовского района Иван Мешков считает, что активное речное сообщение нужно восстанавливать, в частности, для развития туризма по маршруту Псков — Гдов. Глава муниципалитета напомнил, что еще в советские времена в Гдове был построен порт Сторожинец, ныне недействующий. Перспективы у него есть, считает Иван Мешков, но без поддержки их не реализовать.
Руководитель судоходной компании Псковского района Владимир Балясов считает, что строительство порта и развитие водного сообщения необходимы. По его мнению, помимо туристических целей, водный транспорт мог бы использоваться жителями островов Псково-Чудской акватории.
Владимир Балясов / «ВКонтакте»
Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен, что региональный бизнес заинтересован в развитии водного сообщения. Водных артерий у нас много, и не пользоваться ими — просто преступление, говорит он. Владимир Зубов считает странным тот факт, что власти перестали интересоваться этим перспективным направлением и вкладывать в него средства.
Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала, как обстоят дела в Пскове с туристическими водными экскурсиями, отметив, что транспорта, который имеется, и маршрутов, которые предоставляются, катастрофически мало.
Псковский ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов отмечает, что положительная динамика в сфере водного туризма в регионе есть. Катеров стало больше, все работают по закону, и на Талабские острова туристы приезжают. Но все-таки определенные трудности имеются, и, по мнению Андрея Филатова, транспортную доступность островов и водный туризм в целом нужно развивать, причем не только в Пскове, но и в Гдове, в акватории Чудского водоема.
Сегодняшние спикеры в массе своей сошлись во мнении, что развивать водный транспорт в регионе — нужно. Это повысит транспортную доступность ряда территорий и пойдет на пользу внутреннему туризму. Впрочем, многие наши собеседники, прежде всего — представители органов власти, которых мы хотели сегодня услышать — отказались от общения под разными предлогами или включили режим чиновничьего «пинг-понга». Поэтому узнать, например, перспективы выхода в регулярные рейсы судна «Иния», закупленного еще год назад — нам пока не удалось.
Александра Братчикова