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Общество

Международный речной порт планируют построить в Пскове

23.03.2022 12:50|ПсковКомментариев: 1

Публичные слушания по изменениям в документацию по планировке территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове состоялись во вторник, 22 марта, в зале заседаний Псковской городской Думы под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

С основным докладом выступил представитель администрации Пскова Николай Виноградов. Он рассказал, что в районе Степановского лужка предлагается сформировать два земельных участка с целью размещения там международного речного порта в рамках развития туристического кластера «Псковский».

«Учитывая значение Пскова как туристического города, важность связи с населенными пунктами, находящимися на берегах рек и на островах, необходимо создание полноценной инфраструктуры для водного транспорта», - отметил докладчик.

При этом он подчеркнул, что оптимальным местом размещения международного речного порта является территория в районе Степановского лужка, так как она расположена вблизи исторического центра города и обеспечена транспортной инфраструктурой. К тому же, в непосредственной близости от нее планируется пробивка магистральной улицы Кузбасской Дивизии с движением общественного транспорта.

По итогам публичных слушаний члены организационного комитета приняли решение рекомендовать администрации Пскова утвердить предложенный проект.

Теги: #строительство #ОМСУ #река Великая
Источник: Псковская Лента Новостей
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