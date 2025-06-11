Туризм

Псковская область получит 188 млн рублей на создание модульных гостиниц

Псковская область получит 188 миллионов рублей на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Конкурсный отбор проектов завершился в Минэкономразвития России, и средства будут выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Благодаря федеральной субсидии в регионе может появиться ещё 128 гостиничных номеров. Государство возмещает до 50% суммы, затраченной на приобретение одного модульного дома», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что так поддержка особенно актуальна на фоне возрастающего спроса туристов на отдых в Псковской области, которая стабильно входит в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России.

В заключение, Михаил Ведерников отметил, программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей уже зарекомендовала себя в регионе: за последние два года при федеральной поддержке было создано 279 новых гостиничных номеров.