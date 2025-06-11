Туризм

Поток туристов в Псковскую область обгоняет инфраструктурные возможности — губернатор

Поток туристов в Псковскую область обгоняет инфраструктурные возможности региона. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Количество туристов, экскурсантов, паломников, просто гостей региона увеличивается кратно. Прирост достаточно серьезный. Сейчас другая задача — сделать так, чтобы синхронно подтягивалась инфраструктура, чтобы людям было, где разместиться, где поесть, как добраться, что посмотреть, и чтобы это все было на достойном уровне», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в Псковской области строится множество гостиниц.

«Буквально недавно на инвестсовете три больших проекта мы рассмотрели. Такого не было никогда. У нас в повестке обычно 3-5 инвестпредложения. Их прозвучало 8 с учетом того, что 2 мы предварительно сняли на доработку. Поток туристов уже несколько лет обгоняет возможности нашей инфраструктуры. Поэтому наша задача - инфраструктуру подтянуть», — заключил губернатор.

Напомним, Псковская область получит 188 миллионов рублей на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения.