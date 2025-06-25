Туризм

Активист рассказал, как появилась идея создания Псковской тропы

О том, как появилась идея создания Псковской тропы, рассказал ее создатель Михаил Чикуров в эфире программы «Экосреда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Путешествуя по разным странам, маршрутам, регионам, мы пришли к тому, что имеются такие замечательные маршруты, объединяющие в себе природные достопримечательности, доступные простым людям, и они довольно популярные. Есть известные во всем мире тропы, такие как Североамериканская тропа. Есть и в нашей стране много троп - в Крыму, на Байкале, на Урале и на Кавказе, конечно. И вот, путешествуя по одной из таких троп, мы вдруг задумались, а почему у нас в Псковской области, где довольно много привлекательного, нет какой-то такой тропы, которая была бы на слуху, которую бы люди знали и местные, и неместные, куда бы могли спокойно приехать и прогуляться, увидеть красоты нашего края», - сказал Михаил Чикуров.

Он отметил, что прорабатывать и разрабатывать Псковскую тропу начали три года назад.

Туристическую тропу длиной 170 километров презентовали в Туристском информационном центре Псковской области 10 марта 2023 года - это протяжённый маршрут, соединяющий самые красивые места и достопримечательности региона.