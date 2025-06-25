Туризм

Портрет современного туриста составил создатель Псковской тропы

Современный турист больше склонен тому, чтобы не напрягаться очень сильно и выбирать рекомендованные нагрузки. Таким мнением поделился создатель Псковской тропы Михаил Чикуров в эфире программы «Экосреда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Из опыта других мировых троп все идет к тому, что настоящий турист - это такой закаленный товарищ с огромной рюкзаком, которому все по колено, и он идет туда, куда глаза. И он независим от внешнего мира, он полностью автономен, он в любом месте может ночевать, в любом месте может поесть и устроиться. Следующий этап уже, когда люди идут с поддержкой внешнего мира, с контактами, с магазинами, закупают продукты, облегчают вес своего багажа. И дальше все приходит к тому, что люди хотят идти налегке, проходить большие расстояния, но не напрягаться сильно. Нагрузка все равно присутствует, как раз та самая, которая рекомендована всем», - сказал Михаил Чикуров.

Себя он к таковым туристам не относит, так как пользуется гаджетами.

«Бывалые туристы способны идти еще по старым картам. Я, например, пользуюсь гаджетами. Еще несколько лет назад я дублировал на бумажные карты все свои маршруты, чтобы не забыть, если подведет устройство. На сегодняшний день нам начали отключать интернет, и надо уже этот навык обновить», - добавил Михаил Чикуров.