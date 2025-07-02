Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы

В деревне Синицы Палкинского района реализуют инвестиционный проект по развитию сельской местности, направленный на создание кооператива сельскохозяйственных предпринимателей и жителей села. Поддерживаемый правительством региона проект получил одобрение на заседании Совета по инвестициям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Фото здесь и далее: Фонд инвестразивтия Псковской области
Как сообщили в фонде, основная идея реализации заключена в создании единой кооперации локальных предпринимателей и их подсобных хозяйств в одну бизнес-цепочку по продвижению сельхозпродукции, что и станет драйвером развития всей деревни.
Здесь проживает 13 семей из Мурманской области, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Свияжска и Томска, которые являются членами кооператива «Маяк». Продукция кооператива - березовый, яблочный сок, ягодные морсы, катумские гладкошерстные мясные овцы, баранина.
В планах кооператива расширение и интеграция с другими проектами и фермерами региона для взаимовыгодного сотрудничества.
Проект реализуется с 2021 года, выход на полную мощность планируется к 2028 году. Он находится на сопровождении фонда инвестразвития, инвестору оказывается поддержка по внесению изменений в документы территориального планирования.