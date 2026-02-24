В поисках бренда

Недавно Псковский муниципальный округ представил свой туристический бренд - снеток. Свое уникальное историко-культурное наследие есть у каждого муниципалитета, но у каждого ли есть свой бренд, отражающий его? О том, какие региональные особенности могли работать на туристическую привлекательность Псковской области, и какая работа по созданию туристических брендов ведется, узнала Псковская Лента Новостей.

Культурный код муниципалитетов

Снеток - мелкая рыба, которая, согласно историческим документам, поставлялась к столу российских царей еще в Средние века, теперь стала брендом Псковского муниципального округа. «Псковский округ неразрывно географически и исторически связан с рыболовным промыслом», - пояснила идею глава округа Наталья Федорова.

Для продвижения бренда в конце минувшего года был проведен конкурс «Снеток как туристический бренд Псковского района» среди учащихся общеобразовательных школ района и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям: дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, социально-культурная деятельность, этно-художественное творчество, фото и видео. «Нам было важно увидеть, как ребята обыграют образ снетка в различных направлениях сувенирной продукции. И мы благодарны всем участникам конкурса за творческие идеи, которые будут использованы в изготовлении сувенирной продукции!» - рассказала глава муниципалитета.

По ее словам, идея уже нашла визуальное воплощение: новогодняя елка округа на Аллее муниципалитетов в Пскове, помимо снопов зерна, символизирующих сельскохозяйственную отрасль округа, была украшена небольшими рыбками, во внешности которых четко читался снеток.

Были на елках на «Аллее муниципалитетов» и украшения, которые могли бы стать местными турбрендами. «Каждый муниципальный округ организовал изготовление елочных украшений, отражающих его культурных код: порховская соломка, гдовский рыбный промысел, печорская православная составляющая. Характерными символами для Пскова стали башни Кремля, снеток и барсики», - рассказала в правительстве Псковской области.

Далеко не все символы можно назвать брендами муниципалитетов, хотя многим есть чем похвастаться. В том же Порховском районе местные мастера создают уникальные изделия из природных материалов. Многие знают о возрождении в Порховского Дома ремесел искусства плетения из болотных трав. Сувениры из природных материалов, сделанные собственными руками, – отличная альтернатива покупным шкатулкам, корзинкам. А еще искусству плетению из бересты, лозы и трав можно научиться на мастер-классах.

В Гдовском муниципальном округе, знаменитом свои рыбным промыслом, идет работа по разработке своего туристического бренда. По словам главы муниципального округа Веры Алексеевой, он «будет связан с Чудским озером». «На нашей гдовской площадке несколько лет подряд проводился фестиваль «Наше море», а сейчас у нас проходит фестиваль рыбной ловли«Гдовская рыбалка- 2026». Поэтому туристический бренд муниципалитета будет связан с озером, с рыбой, со снетком. В этом направлении мы работаем», - рассказала Вера Алексеева.

Барсики и Рождество

Символом областного центра давно уже стал барс. Этот представитель семейства кошачьих изображен на флаге Пскова, а не так давно бронзовые барсики буквально заполонили улицы города. А в «Центре туризма и творческих индустрий Пскова» появились маленькие копии скульптур в виде металлических брелков. И, надо сказать, котики пользуются бешеной популярностью.

Идею барсика как главного туристического сувенира подхватила и Школа креативных индустрий (ШКИ). Студийцы под руководством преподавателей придумали своих котиков с «псковскими» именами Савва, Валя и Веня и создали мультфильмы о них в очень сложной технике покадровой анимации.

Барсики Савва, Валя и Веня - это игрушки, созданные мастерами Псковского кукольного дома по заказу учащихся и педагогов. Помимо съемок в мультфильмах, котики уже «поучаствовали» во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» и завоевали две награды - ШКИ получила дипломы за сувенир-игрушку «Псковские Барсики самые милые» и серию мультфильмов про Барсиков.

В настоящее время ученики студии запустили линейку брендированной продукции. «Студийцы решили не ограничиваться виртуальным миром и вывели Барсиков «в люди». Команда разработала две модели полезного мерча: дождевики с авторским принтом и многоразовые бутылки для воды. Амбиции растут: сейчас юные творцы создают компьютерную игру и дизайнерский аксессуар для умной колонки», - рассказала преподаватель ШКИ Диана Бартенева.

«Безусловно, каждый муниципалитет обладает своей уникальной особенностью, однако превращение имеющегося потенциала в бренд требует кропотливой поэтапной работы. Правительством Псковской области поддерживается создание и развитие брендов муниципальных образований. Свой бренд есть не у каждого муниципального образования, но отмечается активность администраций в данном направлении», - отметили в правительстве.

Кстати, «Аллея муниципалитетов», представлявшая собой экспозицию из 26 празднично украшенных живых елей - символов муниципальных образований Псковской области, была создана в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Это тоже новый туристический бренд Пскова.

«В 2025 году было поддержано создание зимнего бренда города Пскова – «Псков – город Рождества». Основная часть средств на его реализацию была привлечена в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Инициатива правительства Псковской области позволила внести инфраструктурные изменения в визуальный образ туристического центра города Пскова, расширить уже существующие туристические предложения, поддержать местных производителей сувенирной продукции, сладостей и деликатесов, обеспечить синергию власти и бизнеса, что в итоге оказало положительное влияние на привлечение внимания туристов», - рассказали в правительстве Псковской области.

По информации министерства туризма, в прошедшие новогодние праздники рост туристического потока в Пскове составил более 12%, экскурсионный поток вырос на 67% по отношению к предыдущему году.

«Продолжая тему бренда «Псков – город Рождества» необходимо отметить, что в текущем году к инициативе правительства Псковской области активно присоединилось бизнес-сообщество, выпустив брендированную сувенирную продукцию – елочные украшения, ежедневники, наклейки, чай и мармелад, пряники и другие памятные вещи для гостей и жителей региона», - рассказали в правительстве региона.

Вкус бренда

Новый туристический бренд появился в 2025 году и у Печорского муниципального округа. Псковская область вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Муниципалитет стал лидером в номинации «Повышение узнаваемости территории» («бренд территории»). Регион получил премию в размере 40 миллионов рублей, которые будут направлены на дальнейшее развитие округа.

В рамках развития бренда «Печоры – колыбель православия» была реализована масштабная программа благоустройства – отремонтированы многоквартирные дома, благоустроенны общественные территории, построены водопроводные сети и созданы новые городские пространства.

Работа над брендом продолжится и в этом году. В частности, печерян и гостей муниципалитета в начале октября ждет новый фестиваль, посвященный традициям монастырской кухни. На него приедут подворья Псковской и Великолукской епархий, также гости из Крыма и из других территорий. Мероприятие обещает быть интересным и порадовать чем-то вкусным.

Что касается туризма, направленного на изучение кулинарных традиций и культуры питания, то он в регионе развивается. Более того, появляются свои гастрономические бренды. Так, на сегодня в Псковской области зарегистрирован и внесены в реестр Роспатента «Печорский пряник». Продукцию производит индивидуальный предприниматель Ольга Волконская на ферме «Хлебный хутор» в деревне Сорокино Печорского муниципального округа. Также в Роспатент зарегистрированы «Столбушинский сбитень» и «Столбушинский звар» от производителя Виталия Озерова из Пушкинских Гор и «Псковская улитка», производством которой занимается в Невельском районе предприниматель Алексей Корочкин.

Развитие таких региональных брендов способствует укреплению гастрономической привлекательности Псковской области и формирует дополнительный интерес туристов. И возможно, в скором будущем «псковский снеток» или «псковская улитка» станут ассоциироваться с нашим регионом так же четно, как пряник с Тулой.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и из соцсетей