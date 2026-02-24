 
Туризм

Мультгерои идут в народ: юные создатели «Барсиков» покоряют рынок сувениров и разрабатывают видеоигру

0

Проект псковской Школы креативных индустрий неожиданно превратился в бизнес-кейс и вышел на всероссийский уровень. Юные мультипликаторы, получившие известность благодаря своему сериалу «Приключения Барсиков», запустили линейку брендированной продукции, которая уже дошла до финала престижной туристической премии, и теперь создают компьютерную игру и дизайнерский аксессуар для умной колонки. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала преподаватель ШКИ Диана Бартенева.

От экрана — к реальным вещам

Всё началось с популярных мультфильмов про любознательных котят. Но юные аниматоры решили не ограничиваться виртуальным миром и вывели Барсиков «в люди». 

Команда разработала две модели полезного мерча:

  • Дождевики с авторским принтом — яркая защита от непогоды, которая поднимает настроение.
  • Многоразовые бутылки для воды — экологичная альтернатива пластику, которую удобно брать в путешествия, на прогулку или в школу.
«Продукция оказалась настолько качественной и стильной, что эксперты всероссийской премии «Туристический сувенир» включили разработку в число финалистов. Это значит, что детский проект выдержал конкуренцию с профессиональными дизайнерами и производителями сувениров со всей страны», - отметила Диана Бартенева.

Что дальше: игровая вселенная и умный дом

Но создатели Барсиков не останавливаются на достигнутом. Сейчас в работе два новых амбициозных продукта:

  • Компьютерная игра «Приключения Барсика» — фанаты мультсериала смогут не только смотреть истории, но и управлять любимыми героями. Игра обещает быть увлекательной для детей и их родителей, сохраняя дух оригинальных мультфильмов.
  • Подставка под умную колонку — стильный аксессуар, который превратит обычную колонку в часть интерьера с характером. В дизайне используются образы Барсиков, что делает предмет не просто функциональным, а настоящим арт-объектом.

По словам преподавателя студии, этот проект — не просто школьное творчество. Это полноценная бизнес-история, где дети выступают в роли генераторов идей, дизайнеров и маркетологов. Они на собственном опыте учатся выводить продукт на рынок, участвовать в конкурсах и масштабировать вселенную бренда.

«Мы хотим, чтобы наши персонажи жили не только на экране, — говорят авторы проекта. — Когда ребёнок пьёт воду из бутылки с Барсиком или играет в игру про него, он становится частью этого мира. И здорово, что такие вещи мы придумываем сами».

Напомним, что в январе прошлого года ученики псковской Школы креативных индустрий выпустили мультфильм «Барсики и Рождество», созданной в сложной технике покадровой анимации. Работа юных мультипликаторов стала лауреатом нескольких кинофестивалей. А студийцы продолжают заниматься творчеством и создают другие интересные проекты.

По материалам псковской Школы креативных индустрий

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026