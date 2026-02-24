Мультгерои идут в народ: юные создатели «Барсиков» покоряют рынок сувениров и разрабатывают видеоигру

Проект псковской Школы креативных индустрий неожиданно превратился в бизнес-кейс и вышел на всероссийский уровень. Юные мультипликаторы, получившие известность благодаря своему сериалу «Приключения Барсиков», запустили линейку брендированной продукции, которая уже дошла до финала престижной туристической премии, и теперь создают компьютерную игру и дизайнерский аксессуар для умной колонки. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала преподаватель ШКИ Диана Бартенева.

От экрана — к реальным вещам

Всё началось с популярных мультфильмов про любознательных котят. Но юные аниматоры решили не ограничиваться виртуальным миром и вывели Барсиков «в люди».

Команда разработала две модели полезного мерча:

Дождевики с авторским принтом — яркая защита от непогоды, которая поднимает настроение.

Многоразовые бутылки для воды — экологичная альтернатива пластику, которую удобно брать в путешествия, на прогулку или в школу.

«Продукция оказалась настолько качественной и стильной, что эксперты всероссийской премии «Туристический сувенир» включили разработку в число финалистов. Это значит, что детский проект выдержал конкуренцию с профессиональными дизайнерами и производителями сувениров со всей страны», - отметила Диана Бартенева.

Что дальше: игровая вселенная и умный дом

Но создатели Барсиков не останавливаются на достигнутом. Сейчас в работе два новых амбициозных продукта:

Компьютерная игра «Приключения Барсика» — фанаты мультсериала смогут не только смотреть истории, но и управлять любимыми героями. Игра обещает быть увлекательной для детей и их родителей, сохраняя дух оригинальных мультфильмов.

Подставка под умную колонку — стильный аксессуар, который превратит обычную колонку в часть интерьера с характером. В дизайне используются образы Барсиков, что делает предмет не просто функциональным, а настоящим арт-объектом.

По словам преподавателя студии, этот проект — не просто школьное творчество. Это полноценная бизнес-история, где дети выступают в роли генераторов идей, дизайнеров и маркетологов. Они на собственном опыте учатся выводить продукт на рынок, участвовать в конкурсах и масштабировать вселенную бренда.

«Мы хотим, чтобы наши персонажи жили не только на экране, — говорят авторы проекта. — Когда ребёнок пьёт воду из бутылки с Барсиком или играет в игру про него, он становится частью этого мира. И здорово, что такие вещи мы придумываем сами».

Напомним, что в январе прошлого года ученики псковской Школы креативных индустрий выпустили мультфильм «Барсики и Рождество», созданной в сложной технике покадровой анимации. Работа юных мультипликаторов стала лауреатом нескольких кинофестивалей. А студийцы продолжают заниматься творчеством и создают другие интересные проекты.

По материалам псковской Школы креативных индустрий