Мультгерои идут в народ: юные создатели «Барсиков» покоряют рынок сувениров и разрабатывают видеоигру

Проект псковской Школы креативных индустрий неожиданно превратился в бизнес-кейс и вышел на всероссийский уровень. Юные мультипликаторы, получившие известность благодаря своему сериалу «Приключения Барсиков», запустили линейку брендированной продукции, которая уже дошла до финала престижной туристической премии, и теперь создают компьютерную игру и дизайнерский аксессуар для умной колонки. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала преподаватель ШКИ Диана Бартенева.
От экрана — к реальным вещам
Всё началось с популярных мультфильмов про любознательных котят. Но юные аниматоры решили не ограничиваться виртуальным миром и вывели Барсиков «в люди».
Команда разработала две модели полезного мерча:
- Дождевики с авторским принтом — яркая защита от непогоды, которая поднимает настроение.
- Многоразовые бутылки для воды — экологичная альтернатива пластику, которую удобно брать в путешествия, на прогулку или в школу.
Что дальше: игровая вселенная и умный дом
Но создатели Барсиков не останавливаются на достигнутом. Сейчас в работе два новых амбициозных продукта:
- Компьютерная игра «Приключения Барсика» — фанаты мультсериала смогут не только смотреть истории, но и управлять любимыми героями. Игра обещает быть увлекательной для детей и их родителей, сохраняя дух оригинальных мультфильмов.
- Подставка под умную колонку — стильный аксессуар, который превратит обычную колонку в часть интерьера с характером. В дизайне используются образы Барсиков, что делает предмет не просто функциональным, а настоящим арт-объектом.
По словам преподавателя студии, этот проект — не просто школьное творчество. Это полноценная бизнес-история, где дети выступают в роли генераторов идей, дизайнеров и маркетологов. Они на собственном опыте учатся выводить продукт на рынок, участвовать в конкурсах и масштабировать вселенную бренда.
Напомним, что в январе прошлого года ученики псковской Школы креативных индустрий выпустили мультфильм «Барсики и Рождество», созданной в сложной технике покадровой анимации. Работа юных мультипликаторов стала лауреатом нескольких кинофестивалей. А студийцы продолжают заниматься творчеством и создают другие интересные проекты.
По материалам псковской Школы креативных индустрий