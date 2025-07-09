Туризм

Новый бутик-отель в Печорах планируют достроить в 2028 году

Строительство нового бутик-отеля в Печорах на базе объекта культурного наследия второго десятилетия ХХ века планируют завершить в 2028 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

В фонде напомнили, что инвестпроект по строительству бутик-отеля 3* на 20 номеров в городе Печоры площадью более 1 000 квадратных метров был поддержан правительством Псковской области на совете по инвестициям.

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В основу ляжет реставрация ОКН «Дом жилой 1920 года» с сохранением исторических фасадов и деталей в сочетании с новой планировкой и адаптацией здания к потребностям бутик-отеля.

Кроме того, будет ресторан, совмещенный с пространством для завтраков, а также лобби-бар, большая площадь остекления, просторные номера, классические черты и современный уровень комфорта.

«Территория отеля логично продолжит идею "города-сада", расположенного в северной части города. Гости смогут оказаться среди запаха цветов и многолетних трав в историческом центре Печор», - отметили в фонде.

Проект реализуется с 2024 года, планируемый срок полной реализации – 2028 год.