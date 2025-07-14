Туризм

Отели хотят сделать доступнее для инвалидов

Законопроект об инклюзивном туризме внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя Комитета палаты по молодежной политике Михаилом Киселевым 10 июля прошлого года. В первом чтении документ приняли в ноябре. Как отметили авторы документа, сегодня в Законе «Об основах туристской деятельности» нет требований о доступности объектов для людей с инвалидностью, в том числе для детей-инвалидов, как и требований к туристским услугам, которые им оказывают.

Согласно инициативе, в основные цели госрегулирования туризма предлагается включить обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туриндустрии. Федеральные, региональные и муниципальные власти обяжут обеспечить для людей с ограниченными возможностями:

условия для беспрепятственного доступа к объектам туриндустрии,

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты туристской индустрии,

их сопровождение, если они имеют стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к объектам туриндустрии,

допуск на объекты туриндустрии собаки-проводника,

выделение около объектов туриндустрии не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки.

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко 11 июля сообщила в своих соцсетях, что по итогам совещания, на котором обсуждали законопроект, определили срок, когда правила доступности туриндустрии для инвалидов должны вступить в силу.

«Для уже существующих туристических объектов этот срок — после плановой реконструкции или капитального ремонта, но не позднее 1 января 2030 года. А у новостроек доступность должна быть заложена в уже в проекте строительства, что предусмотрено действующим законодательством. Но, по сути, речь идет о доступности отелей трех, четырех, пяти звезд, пляжей и горнолыжных курортов», — отметила она.

По словам Абрамченко, для глэмпингов, которые сейчас строятся по всей стране на бюджетные деньги, требования доступности профильное ведомство, увы, не предусмотрело.

Как уточнили в Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, во втором чтении законопроект рассмотрят в осеннюю сессию. А пока активно собирают и анализируют поправки к нему, пишет «Парламентская газета».

К этому вопросу стоит подходить разумно, сказал «Парламентской газете» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, некоторые отели находятся в старинных зданиях и усадьбах, а это объекты культурного наследия и установить там пандус или лифт либо нет возможности, либо это потребует множество дополнительных согласований.

«Эта тема обсуждается очень давно. И она действительно затратна для бизнеса. Переоборудование номеров, установка пандусов и лифтов повлечет дополнительные расходы. Естественно, любые затраты ложатся на гостя», — отметил эксперт.