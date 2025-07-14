Отели хотят сделать доступнее для инвалидов

Законопроект об инклюзивном туризме внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя Комитета палаты по молодежной политике Михаилом Киселевым 10 июля прошлого года. В первом чтении документ приняли в ноябре. Как отметили авторы документа, сегодня в Законе «Об основах туристской деятельности» нет требований о доступности объектов для людей с инвалидностью, в том числе для детей-инвалидов, как и требований к туристским услугам, которые им оказывают.
Согласно инициативе, в основные цели госрегулирования туризма предлагается включить обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туриндустрии. Федеральные, региональные и муниципальные власти обяжут обеспечить для людей с ограниченными возможностями:
Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко 11 июля сообщила в своих соцсетях, что по итогам совещания, на котором обсуждали законопроект, определили срок, когда правила доступности туриндустрии для инвалидов должны вступить в силу.
«Для уже существующих туристических объектов этот срок — после плановой реконструкции или капитального ремонта, но не позднее 1 января 2030 года. А у новостроек доступность должна быть заложена в уже в проекте строительства, что предусмотрено действующим законодательством. Но, по сути, речь идет о доступности отелей трех, четырех, пяти звезд, пляжей и горнолыжных курортов», — отметила она.
По словам Абрамченко, для глэмпингов, которые сейчас строятся по всей стране на бюджетные деньги, требования доступности профильное ведомство, увы, не предусмотрело.
Как уточнили в Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, во втором чтении законопроект рассмотрят в осеннюю сессию. А пока активно собирают и анализируют поправки к нему, пишет «Парламентская газета».
К этому вопросу стоит подходить разумно, сказал «Парламентской газете» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, некоторые отели находятся в старинных зданиях и усадьбах, а это объекты культурного наследия и установить там пандус или лифт либо нет возможности, либо это потребует множество дополнительных согласований.
«Эта тема обсуждается очень давно. И она действительно затратна для бизнеса. Переоборудование номеров, установка пандусов и лифтов повлечет дополнительные расходы. Естественно, любые затраты ложатся на гостя», — отметил эксперт.