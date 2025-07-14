Туризм

Псковичи запланировали рекордное количество поездок по России в 2025 году

Цифровая экосистема МТС совместно с Центром аналитики и исследований MTS AdTech проанализировала отношение россиян ко внутреннему туризму. Псковская область вошла в топ регионов-лидеров по количеству запланированных на этот год путешествий по России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

По данным МТС AdTech, 77% респондентов собираются в этом году отдыхать на территории РФ. При этом жители Псковщины запланировали более 10 путешествий в 2025 году, а каждый второй пскович рассчитывает на 2-3 поездки минимум. Еще 5% опрошенных хотели бы совершить до 5 путешествий в этом году.

Каждый четвертый респондент предпочитает отдых по России на 5-7 дней, по 19% опрошенных готовы провести в путешествии 3-5 дней, 7-10 дней и более 10 дней. Короткие путешествия на 1-3 дня выбирают 18% участников опроса. Каждый третий россиянин предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый — с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и еще столько же путешествуют соло. В путешествиях по России 63% респондентов нравится посещать достопримечательности и красивые места, а 52% предпочитают отдых в своей стране, потому что «можно расслабиться и спокойно отдохнуть».

Мнения о стоимости отдыха разделились — 44% опрошенных россиян назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%.

«Развитие инфраструктуры для внутреннего туризма, появление новых туристических маршрутов и комфортные цены заставили россиян по-новому посмотреть на отдых внутри страны. На рекламном рынке мы видим растущее количество рекламных кампаний, направленных на привлечение туристов и на популярные курорты, и к локальным достопримечательностям. Аналитика рекламных кабинетов показывает рост в 142% с января по май 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.